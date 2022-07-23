信二路基隆醫院前有科技執法？是AI偵測告警設備啦

基隆信二路部立基隆醫院前裝置了AI偵測設備，行人闖紅燈會發出警語。（記者盧賢秀攝）

2022/07/23 10:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民最近發現信二路部立基隆醫院前紅綠燈上裝了科技偵側設備，在臉書示警騎士要小心不要壓線，以免荷包失血。不過，市府交通處指出，誤會了啦！是建置的行人違規穿越AI偵測及告警設備，提醒長輩過馬路及駕駛要注意路況。

基隆市65歲以上老年人占18%以上，近2年的交通事故中老人事故占了一半，市府交通處啟動高齡者交通事故防制精進實驗計畫，分別在部立基隆醫院及長庚醫院兩處路口，建置行人違規穿越AI偵測及告警設備。是繼台北市後第二個號誌會說話的縣市。

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市府交通處長蘇先知說，台北市建置AI科技偵測行人闖紅燈，號誌會發出「行人紅燈請勿穿越」告警聲，違規數減少五成，基隆市也在2處醫院長者較多的路口建置了AI偵測系統，防制高齡者交通事故。

交通處交通工程科長顏黃暉說，部立基隆醫院及長庚醫院2處路口的行人違規穿越偵測及告警設備，7月21日才開始啟用，包括智慧影像攝影機、資訊可變告警標誌、地面告警燈條及告警喇叭等設備設置並開始啟用，以提醒行人勿違規穿越馬路，希望路口更安全。

沒想到有眼尖市民發現，在臉書發文，提醒喜歡越過停止線停等紅燈的機車騎士注意，部立基隆醫院這兒的紅綠燈已經安裝科技執法系統，不要跟自己的荷包過不去。

部立基隆醫院前設有AI偵測設備，行人闖紅燈號誌會說話警告行人。（記者盧賢秀攝）

基隆信二路部立基隆醫院前行人多，裝置有行人違規穿越AI偵測設備。（記者盧賢秀攝）

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