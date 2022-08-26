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    首頁　>　社會

    小三搶人夫臉書曬對戒 原配反擊求償百萬

    小三勾人夫還毫不掩飾地將兩人出遊、親密依偎、手戴對戒、接吻等照片在臉書曬恩愛。（情境照）

    小三勾人夫還毫不掩飾地將兩人出遊、親密依偎、手戴對戒、接吻等照片在臉書曬恩愛。（情境照）

    2022/08/26 08:31

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楊姓女子去年初與結婚20年的余姓男子傳出婚外情，余妻控訴，楊女明知丈夫已有家室，還毫不掩飾地將兩人出遊、親密依偎、手戴對戒、赤裸上半身接吻等照片，在臉書矖恩愛，憤而對楊提告求償百萬元，橋頭地院判楊敗訴，賠償15萬元。可上訴。

    原告劉女主張：與丈夫結婚20年，楊女明知丈夫余已婚，去年初開始與余發展出超友誼之親密關係，完全不顧旁人的觀感，公然在臉書曬恩愛。

    2人親密依偎，有牽手、擁抱、頭部緊靠、手合比愛心，還有交疊之手上配戴相同款式之對戒、甚至還有赤裸上半身與被告接吻等畫面，每張照片均顯親密，且拍照地點、場合均不相同，常人見之，均將視其2人為熱戀中之愛侶，嚴重侵害其配偶權，求償100萬元。

    楊女辯稱，現今人際互動頻繁之社會以及通訊之便利，異性之間不論是基於公事或為朋友之友誼，均有可能有所往來及接觸，她與余男僅是共同出遊所合拍的照片，並未侵害原告之配偶權。

    橋頭地院審理認為，被告與余男照片中互動行為，已超乎一般朋友舉止界線之曖昧及親密行為，依社會上之多數通念，顯踰越已婚男性與女性間一般社交界線之認知甚明，認定被告侵害原告之配偶權，賠償原告之精神慰撫金金額以15萬元為適當。

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