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    首頁　>　社會

    汽車上鹹濕對話：「硬了、就是這個feel」 人夫判賠10萬元

    陳姓女子去年發現劉姓丈夫與一名身分不詳的女子過從甚密，2人汽車上的行車記錄器更記錄下劉男與小三的鹹濕對話：「硬了、就是這個feel」等，陳女氣炸提訴求償100萬元。（情境照）

    陳姓女子去年發現劉姓丈夫與一名身分不詳的女子過從甚密，2人汽車上的行車記錄器更記錄下劉男與小三的鹹濕對話：「硬了、就是這個feel」等，陳女氣炸提訴求償100萬元。（情境照）

    2022/08/23 13:43

    〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子去年發現劉姓丈夫與一名身分不詳的女子過從甚密，汽車上的行車記錄器更記錄下劉男與小三的鹹濕對話：「硬了、就是這個feel」等，氣炸提訴求償100萬元，新北地院審理後判決劉男賠償10萬元，可上訴。

    陳女提訴指出，前年間，劉男時常夜間行蹤不明，面對詢問亦未理會，去年間，她無意間從行車記錄器中發現，劉男接送一名身分不詳的女子，車上對話曖昧、言語中涉及性暗示，甚至有親吻、撫摸下體等行為，女子還稱呼劉男為「老公」，因此提訴求償100萬元。

    陳女並提出2人的行車記錄器為證，裡面除了有接吻聲外，劉男對女子說：「快一點，硬了。夠快了吧？」、女子則回以：「有了？就是這個feel」；不僅如此，女子還對劉男說：：「每次都很邪惡」，劉男則回以：「我手還沒過去啦」、「把你抱住啊」、「你就爽啊」等。

    對此，劉男辯稱行車記錄器上的對話只是揶揄或開玩笑、一般朋友間關心問候，並無偷情；但法官則認為，劉女與不詳女子在車上對話曖昧、言語中涉及性暗示，甚至有親吻、撫摸下體等行為，甚至向女子親友自稱為其男朋友，該女子亦親暱稱呼劉男為「老公」，已侵害陳女配偶權，判賠10萬元。

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