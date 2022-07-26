元配捉姦在車！ 偷吃老公溜之大吉 小三慘被扒衣裸體暴打

中國安徽一名男子開車載著小三和小三兒子出遊，沒想到在路上遇到妻子攔路捉姦，小三慘被元配扒光衣服爆打。（圖取自推特）

2022/07/26 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省一名男子開車載著小三和小三兒子出遊，沒想到半路竟遇到妻子攔路捉姦，嚇得當場棄車落跑，元配氣得找小三理論，還直接爬進車內扒光小三衣服爆打，圍觀民眾好言相勸也沒用，直到員警趕到排解才告一段落。

綜合中媒報導，安徽近日這起捉姦事件是一名中年女子得知老公外遇氣得當街攔車，沒想到老公見狀嚇得溜之大吉，把小三和小孩留在車上，元配氣得開始與小三理論，小三躲在車內不敢下車，元配見狀直接爬進車內扒光小三衣服還一陣爆打，導致小三衣不蔽體赤裸躺在車上。

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過程中圍觀的民眾越來越多，有人上前勸說：「你不能在公路上打人！」但元配氣不過怒嗆：「不是我願意打，她勾搭我老公，現在我們還有兩個孩子，這個家要破了。」當地警方獲報後趕至現場拉開元配，小三則披頭散髮羞愧地帶著兒子落荒而逃。

事後警方透露，這起事件為感情糾紛，詳情仍在調查中。

小三披頭散髮羞愧地帶著兒子落荒而逃。（圖取自推特）

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