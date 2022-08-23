竹市警協助破案 議長許修睿將發獎勵金鼓舞基層

國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）與黨籍議員等前往新竹市警察局慰問，表達感謝之意。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/23 13:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕震驚全台的台南殺警案兇嫌，今晨搭乘客運從高雄前往新竹，下車之後隨即被新竹警方逮補，國民黨新竹市長參選人林耕仁與黨籍議員等前往新竹市警察局慰問，表達感謝之意。

台南殺警嫌犯新竹落網，全國關注，新竹市議會在今天召開臨時會，在會議開始前，議長許修睿首先針對殉職員警表達不捨，所幸在全國警力通力合作下，順利逮捕嫌犯。

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議長許修睿表示，新竹市警察局出動所有優勢警力，郭士傑局長親自帶隊，配合警政署緝兇，不發一槍一彈就讓嫌犯就逮。警察弟兄徹夜埋伏整晚都沒睡覺，非常辛苦。許修睿譴責歹徒犯行，哀悼台南兩位年輕優秀因公殉職的員警，同時也感謝所有警察不眠不休保護老百姓的安全。

許修睿指出，警察同仁的辛苦只有家人最清楚，因為工作需求，輪班值勤、日夜顛倒、年節待命，與家人聚少離多，新竹市議會長久以來對於警察的各項權利都相當重視，包括健檢員額增加、勤務加給、合理工時等，新竹市議會都有相關的提案爭取，未來也將持續檢討員警保險是否還有增加的空間。

為了勉勵警察同仁的辛勞，新竹市議會將提撥10萬元獎勵金，感謝新竹市警局協助破案的有功基層員警，希望藉此提振警察士氣。許修睿表示，警察執行各項公權力，維護社會治安，是威嚴與法治的象徵，不應該有任何惡意挑釁甚至挑戰警察公權力的模糊空間，也期盼社會各界共同維護對警察弟兄應有的尊重與尊嚴。

新竹市警局副局長傅孟煒表示，此案件引起社會高度重視，市警局同仁整晚都嚴正以待，並要求員警配戴完整裝備，以安全執行任務；而刑大副大隊蘇皇吉也指出，對於兇嫌的行程一直都有掌握，也確認凶嫌為新竹客運站唯一下車旅客，因此明確下指令必須等到兇嫌下車，車輛開走確保所有乘客安全之後才可行動。新竹市警局絕對以市民安全為最高原則，也會全力以赴承擔起守護城市的責任。

黨團總召陳治雄表示，對於新竹市警局精準的行動，成功逮補嫌犯表示高度肯定，也再次提到對於前線員警的安全務必要照顧好，包含勤前教育，現場指揮等等，一定要先保護好自己，這是最重要的。也非常感謝新竹市所有員警的努力，過去一個晚上真的辛苦了，枕戈待旦就是要完成這個重要任務；最後也向因故殉職的兩位員警表示最誠摯的敬意。

對於凶嫌落網新竹一案，林耕仁表示，早上看到新聞時真的非常震驚，也幸好警察成功圍捕，才未讓市民受到傷害，並主張犯嫌逮捕歸案後速審速決，判處唯一死刑。

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