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    首頁　>　社會

    警察必學！「21英呎法則」生死線內 持刀殺人比槍快

    彰化縣警局常訓教官指出，員警與歹徒對峙時，這時歹徒若持刀，絕對要持比歹徒更為優勢的武器來壓制，若與歹徒距離甚近，通常是直接持槍警戒，另一手弓著防範。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局常訓教官指出，員警與歹徒對峙時，這時歹徒若持刀，絕對要持比歹徒更為優勢的武器來壓制，若與歹徒距離甚近，通常是直接持槍警戒，另一手弓著防範。（記者湯世名攝）

    2022/08/23 13:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕台南2警追查歹徒時，遭歹徒持刀近距離攻擊殉職，震驚社會，不少人疑惑為何員警持槍，會不敵持刀的歹徒？彰化縣警察局有資深教官指出，美國治安單位曾模擬測試後，提出了「21英呎法則」理論，以此降低員警在面對歹徒時的風險，亦即員警執勤時應與歹徒保持適當的距離，最佳距離為21英呎（約6.4公尺）以上，才有足夠的反應時間，減低遇刺風險。

    「21英呎法則」是1983年美國猶他州鹽湖城警局的警官Dennis Tueller，在雜誌《SWAT》上所提出的，經幾百位受測的員警實驗結果顯示，持刀械的歹徒最快能在1.5秒內，拉近約5公尺的距離做出致命攻擊；而一般員警要相隔21英呎（6.4公尺）的距離，才有足夠的時間反應並擊發子彈。

    彰化縣警局資深常訓教官指出，一般來說，在小於1呎（約30公分）的情況下，員警等於已與歹徒面對面，連伸手摸槍的反應時間都沒有；而5呎（約1.5公尺）的距離也是來不及掏槍。若3公尺到5公尺的距離，員警可能有辦法掏槍出來，仍不一定有機會開槍。國內警察單位也是沿用美規系統，要求與持刀歹徒對峙最適當距離為6.4公尺。

    教官指出，員警與歹徒對峙時，這時歹徒若持刀，絕對要持比歹徒更為優勢的武器來對抗，若與歹徒距離甚近，通常是直接持槍警戒，而非以噴辣椒水方式對抗；員警一手觸及配槍以便隨時掏槍，另一手則高舉示意歹徒不要靠近。國外的員警一般來說配槍都已先行上膛，國內則未有明確要求，有部分員警執勤時確實也會先把手槍上膛，以便盤查遇險時能奪得先機。

    彰化縣警局常訓教官指出，員警與歹徒對峙時，這時若對方空手且未有犯意，員警通常一手觸及配槍，另一手高舉防範。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局常訓教官指出，員警與歹徒對峙時，這時若對方空手且未有犯意，員警通常一手觸及配槍，另一手高舉防範。（記者湯世名攝）

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