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    殉職警招魂》曹瑞傑阿嬤疑被附身 哥喊會做到此事才得允筊

    台南殉職警家屬今天返回案發現場招魂，場面肅穆哀戚。（記者王姝琇攝）

    台南殉職警家屬今天返回案發現場招魂，場面肅穆哀戚。（記者王姝琇攝）

    2022/08/23 13:58

    首次上稿：12:38
    更新時間：13:58

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市昨日發生2名警員遭殺害奪槍案，警員凃明誠與曹瑞傑雙雙殉職，今天家屬重返案發現場進行招魂儀式，凃警招魂過程順利約莫15分鐘完成，家屬們哭喊「凃明誠上車了」；隨後曹警招魂時則一度擲不到筊，在道長引領溝通過後才得允筊，曹警的阿嬤更是傷心過度全身癱軟，現場肅穆哀戚。

    台南殺警案凶嫌林信吾今晨於新竹落網。殉職員警凃明誠與曹瑞傑的家屬今天前後重返現場招魂，法師手持招魂幡、搖鈴，一旁家屬神色哀戚。凃警家屬聲嘶力竭哭喊「哥，回家了」並擲筊「放下了、跟我們回去了」、「凃明誠上車了」，儀式約15分鐘順利完成。

    隨後曹警家屬也抵達現場進行招魂，過程中曹警阿嬤疑似被附身，雙手高舉揮舞，全身發抖，口中喃喃自語。直到家屬說出：「哥哥知道你脖子很痛，你放心，我們都會幫你處理」、「阿公阿嬤我們會照顧，你跟我們一起回去」，阿嬤情緒才逐漸平復全身癱軟，由家屬攙扶上車，家屬也才擲出允筊，最後高喊「瑞傑，回殯儀館哦」上車離去。

    台南殉職警家屬今天返回案發現場招魂。（記者王姝琇攝）

    台南殉職警家屬今天返回案發現場招魂。（記者王姝琇攝）

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