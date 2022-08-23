林信吾逃獄1週尚未通緝 檢察官揭真正狀況

殺警嫌犯林信吾。（翻攝自臉書）

2022/08/23 13:02

〔記者吳政峰／台北報導〕殺害2名警察的明德外役監收容人林信吾，13日獲准返家探視，卻未於15日依照原訂期程返回監獄，明德外役監同日通報警方協尋並函送台南地檢署偵辦。部分人士質疑「通緝犯資料查詢（公告）平台」為何查無林信吾的姓名，一名檢察官分析，檢方辦案需要時間，且林信吾脫逃當天就被註記在警政系統中，員警可逕行拘提，與是否發布通緝無關。

林信吾15日逾假未歸之後，明德外役監隨即通報警方協尋，並以脫逃罪函送台南地檢署偵辦，南檢把案件分給執行科處理前案刑度部分（再予執行），並同步分案給檢察官立脫逃罪的偵查案件。殺警案發生後，部分人士質疑為何「通緝犯資料查詢（公告）平台」上為什麼沒有林信吾的資料？

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一名檢察官表示，人犯脫逃後，監所會同步通報警政系統，警政系統會註記該名執行中的人犯已脫逃，本案犯嫌林信吾的資料當日就進入系統，而依據「刑事訴訟法」第88條之1第1項第2款規定，執行中脫逃的人犯，警方得逕行拘捕，所以不論有沒有通緝，警方都可辨認出對方進而行使公權力抓人，無須拘票。

他解釋，檢察官收到人犯脫逃的案件之後，第一時間會立案並責請警方協助偵辦找人，初步釐清案情，排除不可抗力導致逾假未歸的因素後，轉呈報請檢察長發布通緝，每個辦案環節與流程均需時間，一個節點錯誤就會影響整個案件的進行，甚至會被指摘程序有誤而左右判決結果，因此，幾乎很少被告在一、二個星期內就被通緝。

林信吾脫逃罪上週分案後，南檢還正在進行再予執行及偵辦脫逃罪責的程序，尚未發布通緝。至於個別案件是否發布通緝，他直言，這須由承辦地檢視偵處進度來決定，非法務部或矯正署的權責。

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