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    台南殺警案兇嫌林信吾 明德外役監5年第10名逾假未歸收容人

    台南殺警奪槍案林嫌，是明德外役監脫逃的收容人，副典獄長江振亨出面說明。（記者吳俊鋒攝）

    台南殺警奪槍案林嫌，是明德外役監脫逃的收容人，副典獄長江振亨出面說明。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/23 12:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南殺警奪槍案的兇嫌林信吾，是山上區明德外役監5年來第10名逾假未歸的收容人，他被分配在炊場組，平時表現正常，竟會脫逃犯下滔天大罪，獄方詫異，也深感遺憾。

    明德外役監副典獄長江振亨今天出面受訪時表示，林信吾申請返家探視獲准，8月13日下午2點放假，15日下午2點收假，卻逾時未歸。

    江振亨說，包含林信吾，2017年迄今，外役監累計10名收容人逾假未歸，前9位都有被警方抓到。

    依照外役監受刑人返家探視辦法，獄方核准林放假，要回高雄鳳山看母親，期間有啟動抽查機制，14日打電話聯絡，他有接。

    另外，15日上午10點左右，林有依照規定打電話回獄方，告知即將返監，沒想到後來逾時未歸，也就此失聯。

    江振亨提到，林失蹤後，獄方隨即通報警方協尋，也函請地檢署展開逾假不歸的偵辦，期間持續聯繫家屬，幫忙規勸他回來執行。江振亨指出，家屬也聯絡不到林，後來竟涉及重大刑案，外役監深感遺憾，並對優秀勇警表達哀悼。

    林因強盜案判刑8年4個月，2020年8月入獄，依照外役監受刑人的遴選辦法，去年12月21日調至明德，表現正常，根據處遇，他每3個月可返家探視1次。江振亨強調，林表現正常，輔導人員沒有發現異狀，今年3月有放過假，準時回來。

    後來國內疫情爆發，外役監暫緩返家探視，隨著疫情趨緩，返家探視「解封」，今年8月，林是解封後首度放假。

    外役監是中間型的處遇，讓收容人有復歸社會前的轉型，依照相關遴選標準，林有資格申請，審查後調至明德執行。江振亨說，未來將加強收容人的輔導、考核，並了解其在外情形。

    台南殺警奪槍案林嫌，是明德外役監脫逃的收容人。（記者吳俊鋒攝）

    台南殺警奪槍案林嫌，是明德外役監脫逃的收容人。（記者吳俊鋒攝）

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