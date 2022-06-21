高市再增小港、楠梓2處科技執法今啟用試錄 6/29起取締

高市再增設小港、楠梓2處科技執法設備，今啟用試錄，29日正式開罰。（警方提供）

2022/06/21 11:15

〔 記者黃良傑／高雄報導〕高市原建置9處易肇事路口科技執法設備，取締交通違規防制交通事故，為擴大防制車禍效果，高市警局再增設2處共達11處，分別增加楠梓區鳳楠路、興西路口，以及小港區高鳳路段，該路段介於高松路至孔鳳路、孔宅新路之間，今（21）日起啟用試錄，為期8天宣導期，6月29日起正式執法取締。

交通大隊統計這些路口車禍數，自今年1至5月共計發生交通事故148件，與未設置前179件相比較，減少31件，發生率整體下降將近2成，顯示科技執法對防制車禍發生成效良好，「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈（含紅燈越線、紅燈左右轉）功能外，對於汽車行駛機車專用道及未依標誌標線行駛等車輛，均能有效監測並舉發。

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警方指出，為防制交通事故發生，從108年起，分別在高市易肇事路口包含左營區大中/華夏、博愛/新莊、鳳山區鳳頂/過埤、前鎮區新生/金福、中華/復興，以及中山/中安/中平，小港區沿海/世全、沿海/永光，還有大寮區188市道/鳳林二路口，共9處建置路口科技執法設備，如今再增加2處科技執法。

由於小港區高鳳路沿線為住商混合區，又為鄰近他轄重要聯外道路，通勤時段多為聯結（砂石）車與汽機車混雜並行，交通狀況險象環生；為配合高雄市政府公告管制措施，建置「限制車種違規駛入科技執法」設備，管制聯結車及砂石車週一至週五7-9時、17-19時禁止行駛該路段，以維護用路人行車安全。

另因楠梓區鳳楠路/興西路口是易肇事路口之一，常有違規車輛不遵守交通規則，造成許多用路人困擾及危害，為防制車禍發生，建置「路口科技執法」設備，及建置「限制車種違規駛入科技執法」設備，以有效改善高雄市道路交通安全，進一步降低事故件數，6月29日起正式執法取締。

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