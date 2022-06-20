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    首頁　>　社會

    重機男自撞分隔島倒地 又遭後方車友撞上送醫不治

    桃園重型機車台3乙線自摔倒地，後方車友煞車不及撞上釀1人死亡。（記者李容萍翻攝）

    桃園重型機車台3乙線自摔倒地，後方車友煞車不及撞上釀1人死亡。（記者李容萍翻攝）

    2022/06/20 22:00

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市劉姓男子與車友曾姓、李姓男子等多人，昨日上午共有8輛重機車友出遊，行經龍潭區台3乙線的龍源路彎道往大溪方向，劉男自撞分隔島倒地，後方同為車友的曾男見劉男倒地趕緊煞車，另一輛李男因煞車不及，先是撞上曾男車輛，倒地後重機持續向前滑行，又撞上躺在地上的劉男，劉男送醫後傷重不治，讓從雲林北上醫院的家屬悲痛不已，檢警與法醫今天下午相驗，研判劉男頸椎動脈破裂出血致死。

    警方調查，41歲劉姓男子與一群紅牌重型機車車友7、8人，昨天上午10點44分行經龍潭區台3乙線騎乘重型機車，在往大溪區石門水庫方向的龍源路彎道時，劉男突然失控自撞中央分隔島摔車，人車倒地。

    後方車友曾男（38歲）看見緊急煞車，多位重機車友隨之閃避而過，後方李男（39歲）騎乘重型機車疑因未保持安全車距閃避不及，撞上曾男重機倒地，重機滑行撞擊輾壓劉男，重機零件散落一地，桃園市消防局119勤務指揮中心據報將劉男送醫急救於中午12點26分不治，李男身體多處擦傷無大礙、曾男則未受傷，3人酒測或抽血值0、均無酒精反應。

    警方懷疑這件1死1傷的車禍，可能是車友行駛未保持安全車距，檢警今日下午與法醫相驗劉姓重機騎士死因，初步研判劉男頸椎動脈破裂出血致命，家屬無意見，檢方已將劉男遺體交還家屬處理善後。

    桃園重型機車台3乙線自摔倒地，後方車友煞車不及撞上釀1人死亡。（記者李容萍翻攝）

    桃園重型機車台3乙線自摔倒地，後方車友煞車不及撞上釀1人死亡。（記者李容萍翻攝）

    台3乙線的龍源路安全島有明顯重機擦撞痕跡。（記者李容萍翻攝）

    台3乙線的龍源路安全島有明顯重機擦撞痕跡。（記者李容萍翻攝）

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