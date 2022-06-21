身障童浪費衛生紙清狗糞便 被寄養家庭女照顧員掌摑

寄養家庭女照顧員掌摑身障兒，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/06/21 06:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕身心障礙兒童小明（化名）在寄養家庭，因擅自取用過量衛生紙清理狗糞便，被照顧員阿雪（化名）掌摑右臉受傷，高雄高分院依違反兒少法等罪，判處她有期徒刑5月，不得易科罰金要關，可上訴。

判決書指出，阿雪為經高雄市社會局審核通過，擔任社會局委由財團法人家扶南區事務所辦理兒童及少年寄養家庭服務之寄養家庭，負責照顧寄養個案兒童。

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2019年1月22日，阿雪接受家扶南區事務所委託照顧患有輕度身心障礙的小明，並同住她住處。隔年2月13日晚上9點30分，小明因擅自取用過量衛生紙，清理阿雪寵物狗的糞便，遭她徒手掌摑右臉。

同月15日，小明與母親見面，其母發現他臉上傷勢，經詢問後得知內情，而通報社工及報警處理。案經轄區分局報請橋頭地檢署偵辦並起訴。不過，阿雪應訊時，堅決否認涉嫌毆打小明。

橋頭地院依違反兒少法等罪，判處阿雪有期徒刑5月，檢方認為量刑太輕上訴﹔阿雪則自認清白，同樣提起上訴。

高雄高分院依據證人和醫院驗傷報告等證據，仍然認定阿雪有罪，但也認為原審量刑妥適，因此駁回兩造上訴。

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