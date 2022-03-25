打斷門牙、關陽台睡覺... 11歲女童慘遭繼父凌虐全身傷

只因難以管教，狠繼父凌虐11歲女童、關陽台睡覺，被桃園地院法官依妨害幼童發育罪判刑10月。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/25 12:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市周姓男子再婚後與妻子、繼女同住，2020年2月間只因不滿11歲繼女難以管教，竟多次持棍子、皮帶、掃把桿子或徒手凌虐，甚至將她關在陽台睡覺不讓她進屋，女童被發現時傷痕累累，門牙都被打斷，周男日前被桃園地院依妨害幼童發育罪判處10月徒刑。

周男於2020年2月4日至17日，只因不滿女童難以管教，以每週2到3次頻率毆打她臉部、手腳，見女童傷痕累累未予以送醫治療，期間還將她關在陽台不給進屋，要女童在寒冷天氣下睡在陽台地板，女童被發現時眼睛、四肢、臉部都有傷，連門牙都被打到斷裂。

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周男於警訊、偵訊及審理過程均坦承犯行，並有女童證述、兒少保護案件通報表、診斷證明等證據，法官認為周男凌虐女童行為已觸犯傷害、剝奪他人行動自由、妨害幼童發育等罪，基於法規競合之一罪關係，從重依妨害幼童發育罪論處。

審酌周男為女童繼父，本應基於耐心、細心而善盡教養及照顧責任，卻只因認為女童難以管教，就對她施以凌虐手段，對女童造成莫大身體痛苦及精神壓力，所為實應非難，惟念及周男犯後始終坦承、非無悔意等理由，判處他10月徒刑。

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