新竹逆子縱火釀8死慘案 扯出都更、違建疑雲...居民議論

新竹逆子縱火釀八死慘案，傳出疑未納入縣府都更用地及屋主大兒子染疫違規外出疑雲。（記者洪美秀攝）

2022/06/16 12:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路輪胎行暗夜遭縱火奪8命慘劇，傳出失火的輪胎行鐵皮屋用地可能是都更範圍用地，且鐵皮屋是違章建築，且屋主大兒子疑染疫違規外出等案外案疑雲，也讓附近鄰居繪聲繪影、議論不斷。

對於輪胎行的鐵皮屋是否是違規建物，新竹市府都發處初步判斷，鐵皮屋並未取得建照，應屬於違章建築，但這20多年來，並未被檢舉是違章建築，市府會進一步釐清。

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至於鐵皮屋建物的土地是否位在竹縣府開發的親仁段都更範圍預定地內，市府都發處強調，輪胎行的用地所在是私有地，過去縣府進行都更規畫時，曾多次與附近的屋主協調，但輪胎行陳姓屋主並不同意納入縣府預定的都更範圍內，未來如果屋主要納入都更範圍，縣府必須要取得屋主同意，市府也會請縣府主動關懷屋主的意願。

都發處表示，依據資料顯示，輪胎行的用地並不在縣府規畫的都更範圍內，先前雖有開過幾次協調會，但縣府並沒有取得同意書，至於鐵皮屋輪胎行，經查初判是沒有建照的違章建築。

針對屋主大兒子在軍中服役但因染疫居隔卻違規外出情形，市府強調，家中親人發生悲劇，會返家探視是人之常情，目前市府並未接到有相關違規的檢舉，而大兒子也在市府安排下到加強版的防疫旅館居隔。

都發處表示，依據資料顯示，輪胎行的用地並不在縣府規畫的都更範圍內，先前雖有開過幾次協調會，但縣府並沒有取得同意書，至於鐵皮屋輪胎行，經查初判是沒有建照的違章建築。（記者洪美秀攝）

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