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    首頁　>　社會

    鄰居透露縱火陳嫌為人 輪胎行老闆重回8死火場悲痛招魂

    新竹逆子縱火燒死妻小釀8死，一早屋主與親友到現場招魂，場面哀淒。（記者洪美秀攝）

    新竹逆子縱火燒死妻小釀8死，一早屋主與親友到現場招魂，場面哀淒。（記者洪美秀攝）

    2022/06/16 11:29

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路輪胎行發生逆子陳彥翔縱火造成4大4小的8死慘案，附近鄰居透露，陳嫌平常為人算客氣，曾在外工作，且傳是因汽修科畢業，回家幫忙工作後，會因經營理念與爸爸有些口角，但家人感情還算和睦，屋主太太平常會幫忙帶孫子，鄰居都很驚訝陳嫌會因與家人口角而放火燒死家人。

    當地鄰居說，這家輪胎行已在地開很久了，和客人的互動算不錯，前天才去輪胎行話家常，印象中陳嫌人算客氣，有抽菸習慣且身材瘦弱，沒想到會釀出大禍。

    陳嫌因為一把火把56歲媽媽、34歲老婆、7歲大兒子、6歲女兒與3歲小兒子、28歲大嫂、28歲妹妹與1歲姪女全都燒死，讓人聞之悲痛。

    該間輪胎行位在新竹市東大路，在地方開業多年，評價不錯，網路評論有五顆星，網友也對師傅的維修效率與技術表示肯定，且有到府服務，評價算高。

    當地里長說，他跟輪胎行老闆夫婦關係不錯，常常去聊天，印象中老闆家人之間應沒有不合，但難免父子間有小摩擦，而二兒子人算客氣，應沒有精神方面的問題，也沒有暴力傾向，沒想到竟發生這樣的悲劇。

    約58歲的陳姓屋主則忍住悲傷，今天一早與親友回到現場，並請法師到現場招魂，場面哀淒，對家裡發生這樣的悲劇，陳姓屋主不發一語也未受訪。而其在當軍人的大兒子昨晚有趕回到家中，但因為今早發現自己確診染疫，已入住新竹市加強版的防疫旅館，目前在旅館隔離中。

    市府社會處社工第一時間已關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請。

    新竹昨晚傳出釀8死的惡火慘劇，檢警人員一早就到現場勘驗，釐清縱火原因及內部狀況。（記者洪美秀攝）

    新竹昨晚傳出釀8死的惡火慘劇，檢警人員一早就到現場勘驗，釐清縱火原因及內部狀況。（記者洪美秀攝）

    新竹逆子縱火燒死妻小釀8死，一早屋主與親友到現場招魂，場面哀淒。（記者洪美秀攝）

    新竹逆子縱火燒死妻小釀8死，一早屋主與親友到現場招魂，場面哀淒。（記者洪美秀攝）

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