新竹深夜惡火已發現8遺體！最小1歲 疑輪胎行屋主兒子縱火

現場火勢一發不可收拾。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/06/16 00:30

首次上稿 6/15 23:32

更新時間 6/16 00:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市東大路一段1間輪胎行昨晚10點多發生大火，建築物1樓竄出熊熊火焰，不時傳出爆炸聲響，消防局獲報派遣人車前往灌救。由於現場為鐵皮建物且存放大量輪胎，火勢一發不可收拾，近11點火勢控制。消防人員已從火場發現8具遺體，初步調查涉嫌縱火的是屋主兒子陳彥翔。

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目前在火場內尋獲8人，均失去生命跡象，包括屋主的太太、女兒、2名媳婦、4個小孩，共4名大人4名小孩，其中，小孩最大7歲、最小1歲。

警方初步調查，縱火的是31歲的屋主小兒子陳彥翔，他本身也因受傷而送醫戒護當中。

有附近住戶直擊火警發生時，屋內有人在高聲求救「我們在後面」！初步調查，火警原因疑似家人之間口角，陳男一時衝動，憤而縱火。警消人員也在現場找到疑似縱火的汽油桶。

竹市消防局指出，獲報後到場共出3水線滅火，建築物內有4大4小受困，約半小時控制火勢，但因2層樓鐵皮建物的輪胎汽車維修廠全面燃燒，10點45分火勢撲滅後開始清理火場，陸續發現8具遺體。

火焰吞噬整個輪胎行。（記者蔡彰盛翻攝）

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