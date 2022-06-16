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    新竹輪胎行惡火8死1傷 導火線疑因「洗碗」起口角

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    2022/06/16 01:11

    相關新聞請見：

    新竹深夜惡火已發現8遺體！疑輪胎行屋主兒子縱火

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路與中央路一段1間輪胎行昨（15日）深夜10點多疑因遭屋主的二兒子陳彥翔縱火，火勢一發不可收拾，屋內4大4小葬身火窟，結果造成8死1傷慘劇，據警方初步了解，陳彥翔疑因與媽媽為了洗碗發生口角，憤而涉嫌潑汽油縱火。

    新竹市消防局表示，該輪胎行先從1樓竄出熊熊火焰，接著火勢漫延往上竄燒，因不時傳出爆炸聲響，讓附近居民都很驚慌，以為發生炸彈爆炸事件，經消防局出動大批消防人員及水車到場灌救後，火勢已在近11點撲滅，消防人員也入內搶救搜索，結果清理火場時共發現8具焦黑遺體。

    由於現場為鐵皮建物且存放大量輪胎，火勢一發不可收拾，初步調查縱火的是屋主的二兒子陳彥翔。

    據了解，屋內死者包括2個媳婦及屋主太太和屋主女兒及4個年幼孫子，此縱火案確定造成4大4小共8死的悲劇。

    而全家11人中，僅有屋主跟涉嫌縱火的二兒子陳彥翔當時在屋外，屋主另一個兒子剛好出門在外逃過一劫，陳彥翔受輕微燙傷，已戒護送醫治療，現場也發現疑似是用來縱火的空汽油桶。

    警方初步調查，31歲屋主兒子陳彥翔晚間疑似因洗碗細故與媽媽吵架，可能因此憤而涉嫌縱火，但詳細原因還需調查。

    新竹市長林智堅得知後也在第一時間趕到現場指示搶救傷者與滅火，也要求進行後續調查與現場清理維護。

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市中央路與東大路輪胎行縱火案造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市中央路與東大路輪胎行縱火案造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市一間輪胎行縱火案造成8死1傷的悲劇，市長林智堅（右）也趕到現場，指示全力搶救與善後。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市一間輪胎行縱火案造成8死1傷的悲劇，市長林智堅（右）也趕到現場，指示全力搶救與善後。（記者洪美秀翻攝）

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