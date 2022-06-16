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    新竹輪胎行惡火釀8死1傷 5顆星零負評網友不捨哀悼

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市輪胎行縱火案火勢猛烈、迅速延燒，造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    2022/06/16 08:13

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市東大路一段1間輪胎行昨晚（15日）10點多發生大火，傳出8死1傷，震驚當地民眾，查看網路評價，該店外觀雖是鐵皮屋，但因價錢公道、服務超好，到府維修效率也很好，受到網友好評，因此消息傳出後也引發網友紛紛哀悼致意。

    位於新竹市東大路一段的1間輪胎行昨晚突然發生大火，消防人員到場搶救後，在火場內發現8具遺體，包括屋主的太太、女兒、2名媳婦，以及4名小孩，其中小孩最大7歲、最小1歲。據指有附近住戶直擊火警發生時，屋內還有人在高聲求救「我們在後面」！

    目前初步調查，涉嫌縱火的是屋主兒子陳彥翔，事發前疑似因洗碗細故，與母親發生過口角，陳男因一時衝動才憤而縱火。事發後陳男受輕微燙傷，已戒護送醫治療。

    這項消息傳開後也引發網路一陣議論，在臉書社團「新竹爆料公社」，網友紛紛表示

    「去年才給老闆補過胎，老闆人很好，孫子很可愛，阿彌陀佛」、「老闆前幾天才找你補胎⋯R.I.P」、「警消人員辛苦了！願逝者一路好走」，還有網友稱「火剛燒起來的時候，有民眾錄下現場狀況，影片裡還可以聽到小孩在求救⋯」。

    也有不少網友憤慨不已，怒轟「真的是畜生，都是自己的親人」、「該不會又要說這個嫌犯可教化?」、「畜生不如的混蛋」、「縱火的嫌犯真是太可惡了，請檢警一定要嚴查他放火的原因並重判」等。

    查看該店的GOOGLE評價也可看到，該店被網友評為5顆星且沒有負評，早先網友留言都讚譽有佳，昨晚大火消息傳出後，目前輪胎行也被標示「永久停業」，有部分網友也前往留言，對死者哀悼致意。

    新竹市一間輪胎行昨晚驚傳大火釀8死1傷，該店外觀雖是鐵皮屋，但因價錢公道、服務超好，到府維修效率也很好，受到網友好評，因此消息傳出後也引發網友紛紛哀悼致意。（圖擷自GOOGLE評論）

    新竹市一間輪胎行昨晚驚傳大火釀8死1傷，該店外觀雖是鐵皮屋，但因價錢公道、服務超好，到府維修效率也很好，受到網友好評，因此消息傳出後也引發網友紛紛哀悼致意。（圖擷自GOOGLE評論）

    新竹市一間輪胎行昨晚驚傳大火釀8死1傷，該店外觀雖是鐵皮屋，但因價錢公道、服務超好，到府維修效率也很好，受到網友好評，因此消息傳出後也引發網友紛紛哀悼致意。（圖擷自GOOGLE評論）

    新竹市一間輪胎行昨晚驚傳大火釀8死1傷，該店外觀雖是鐵皮屋，但因價錢公道、服務超好，到府維修效率也很好，受到網友好評，因此消息傳出後也引發網友紛紛哀悼致意。（圖擷自GOOGLE評論）

    新竹市中央路與東大路輪胎行縱火案造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市中央路與東大路輪胎行縱火案造成8死1傷的悲劇。（記者洪美秀翻攝）

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