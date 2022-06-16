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    新竹輪胎行縱火8死！逆子疑與家人金錢糾紛 買汽油回家引燃機車

    縱火嫌犯陳彥翔戒護就醫。（記者洪美秀翻攝）

    縱火嫌犯陳彥翔戒護就醫。（記者洪美秀翻攝）

    2022/06/16 10:17

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路與中央路一段一間經營20多年的鐵皮屋輪胎行，昨晚10點多因遭屋主的二兒子陳彥翔縱火，釀成三代8死1傷慘劇，陳姓縱火嫌犯也因被嗆傷在醫院插管治療。檢警初判陳嫌疑因與家人有金錢糾紛起口角，憤而開車前往加油站買汽油後返家縱火，據悉、陳嫌縱火當下未飲酒、也非毒品人口，但有詐欺、竊盜及毀損等前科，初判起火點是陳嫌在1樓門口潑灑汽油點燃4部機車而導致火勢一發不可收拾，屋內8條人命因來不及逃生都葬身火海。

    警方表示，屋內4大4小葬身火海的8死慘案，死者分別是屋主老婆（林O春、56年次）、女兒（陳O君、84年次）、2名媳婦（曾O帆、76年次；林O霏83年次）、孫女2名（陳O菲、106年次；陳O語、110年次）、孫子2名（陳O聖、105年次；陳O晟、109年次），4個孫子年紀最小只有1歲，最大的是7歲，來不及長大的4名孫子也因大人的粗莽肇禍而生命殞落，讓人鼻酸。

    新竹市消防局和警方、檢察官今天一早也到現場勘驗，初判起火點是從該輪胎行1樓的機車引發火勢後，再竄出熊熊火焰，接著蔓延往上竄燒，由於屋內多是易燃物品，導致一發不可收拾，且不時傳出爆炸聲響。

    警方初步調查，31歲的縱火嫌犯陳彥翔是輪胎行屋主的二兒子，平常在家幫忙換輪胎，曾外出工作一段時間，後又回家幫忙，但疑因與家人的經營理念不合，昨晚可能與家人有金錢上的糾紛與口角而心生不滿，於是憤而衝出門買汽油，回家後噴灑輪胎行前的機車汽油後再點燃火勢，導致釀成8死的慘劇，陳嫌本人也因遭火勢嗆傷而戒護就醫。

    逃過火劫的陳姓屋主案發後在現場不斷喃喃自語，一直說「怎會這樣？」精神狀況不穩，目前已由社會處安置中，屋主的大兒子則因在當兵，昨晚聽聞此事也趕回家中了解。

    檢警發現，陳嫌縱火後，看到火勢竄燒，曾一度想要救火，而當時在屋內的4大4小本想衝出屋外，但因火勢太大，無法逃出，8具焦黑的遺體從2樓掉到1樓，經火場人員在火勢撲滅後，逐一送出。

    圖為陳彥翔開車到加油站買汽油畫面。（記者洪美秀翻攝）

    圖為陳彥翔開車到加油站買汽油畫面。（記者洪美秀翻攝）

    新竹昨晚傳發生釀8死的惡火慘劇。（記者洪美秀攝）

    新竹昨晚傳發生釀8死的惡火慘劇。（記者洪美秀攝）

    檢警人員一早就到現場勘驗，現場一片狼藉。（記者洪美秀攝）

    檢警人員一早就到現場勘驗，現場一片狼藉。（記者洪美秀攝）

    陳彥翔開車到加油站買汽油畫面。（記者洪美秀翻攝）

    陳彥翔開車到加油站買汽油畫面。（記者洪美秀翻攝）

    檢警人員一早就到現場勘驗，現場一片狼藉。（記者洪美秀攝）

    檢警人員一早就到現場勘驗，現場一片狼藉。（記者洪美秀攝）

    新竹昨晚傳出釀8死的惡火慘劇，檢警人員一早就到現場勘驗，釐清縱火原因及內部狀況。（記者洪美秀攝）

    新竹昨晚傳出釀8死的惡火慘劇，檢警人員一早就到現場勘驗，釐清縱火原因及內部狀況。（記者洪美秀攝）

    圖為屋內的配置圖。（記者洪美秀翻攝）

    圖為屋內的配置圖。（記者洪美秀翻攝）

    死者關係圖。（記者洪美秀翻攝）

    死者關係圖。（記者洪美秀翻攝）

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