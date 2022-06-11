調查局派任17名外勤站秘書 罕見出現3名內勤科鑑人員

調查局本次異動17名外勤站秘書，其中3人為科鑑人員。（資料照）

2022/06/11 12:19

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局10日公布17位外勤站秘書的異動名單，其中罕見出現3名科學鑑識出身的調查官外派，這類內勤人員過去鮮少外派，惟本次卻異動3人，顯見調查局越益重視科技對於情蒐與辦案之間的連結，並有意增加內、外勤人員交流，了解彼此的需求，強化調查局的一體性。

過去科鑑人員長期待在內勤，屬於背後支援角色，負責分析、研發、建置、規劃等機制，以利外勤人員出勤較無後顧之憂，但兩者間的往來互動不頻繁，因此出現內勤設計的東西不知道外勤是否合用，而外勤的需求內勤也不一定能第一時間了解。為了強化兩者間的連結，調查局本次罕見外派陳孟宜、鄧思源、吳宗憲等三名調查官，出任外勤站秘書。

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陳孟宜為調查班33期結業，目前服務調查局鑑識科學處，擁有生物工程博士學位，曾參與規劃建立調查局DNA鑑識實驗室，今年4月又再度完成該實驗室的監督評鑑。

鄧思源為調查班35期結業，目前擔任台北市調處中正站萬華組組長，任職於資通安全處時，曾一手規劃打造調查局具現代化且先進的資安實驗室，對於數位證據的科學鑑識，未來呈現在法庭上使用，非常有助益。尤其目前各界對資安人才需求若渴情形下，其專長受到調查局重視也是必然的。

吳宗憲是31期結業，任職於調查局通訊監察處，於2020年親自規畫完成「無線電通訊系統與行動電話APP整合案」，當年獲得記一大功的獎勵。

以上三人都是科技專業的調查官，據悉，調查局長王俊力此次人事異動考量，首重品德操守，其次是過往的辦案績效與表現，將長期待在內勤的三人派到外勤處站歷練秘書一職，目的在使他們對於外勤同仁辦案的環境更加熟悉，以便了解新興科技設備是否能符合辦案需求，朝向科技設備達成支援辦案的目標逐漸予以落實，達成「科技的調查局」目標。

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