涉餐敘酒後性騷女調查官 「明日之星」男調查官被拔主管職

曾被外派多明尼加、被調查局視為「明日之星」的外事站前副主任陳秀銘，驚傳在餐敘後涉嫌性騷擾女調查官。（資料照）

2020-08-26 11:47:28

〔記者錢利忠／台北報導〕曾被外派多明尼加、被調查局視為「明日之星」的外事站前副主任陳秀銘，驚傳在餐敘後涉嫌性騷擾女調查官，女方抵抗時還被陳秀銘抓傷手，事後女方淚眼向長官舉報，調查局召開2次性別平等委員會後，認為陳秀銘涉性騷擾成立，已將他轉調非主管職的兩岸情勢解析處調查專員；對此，調查局今天沒有任何回應。

據調查局內部調查，今年7月21日，陳秀銘與台北市調查處的女調查官先到北市大安區和平東路上的「大富貴獨門料理」吃晚餐，餐後轉往有裝設卡拉OK設備的某廣告公司招待所續攤，當晚已喝到爛醉的陳秀銘，事後出現酒後斷片失憶的情況。

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3天後，陳秀銘突然接到調查局內部性平會的通知，才發現被一同餐敘的女調查官指控涉及性騷擾。陳秀銘為還原當晚的事發經過，曾向餐廳及當天在場的其他調查官詢問，之後還到廣告公司招待所調閱監視器畫面，但並無所獲。

調查局為此召開2次性平會，第1次為被害的女方與會進行陳述，第2次則輪到陳秀銘出席，但陳秀銘提不出可證明自己清白的監視器畫面，且他也因酒後斷片，想不起來當晚究竟發生了什麼事，因此被性平會決議性騷擾成立，目前已被調職靜候調查。

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