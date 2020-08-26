為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉餐敘酒後性騷女調查官 「明日之星」男調查官被拔主管職

    曾被外派多明尼加、被調查局視為「明日之星」的外事站前副主任陳秀銘，驚傳在餐敘後涉嫌性騷擾女調查官。（資料照）

    曾被外派多明尼加、被調查局視為「明日之星」的外事站前副主任陳秀銘，驚傳在餐敘後涉嫌性騷擾女調查官。（資料照）

    2020-08-26 11:47:28

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾被外派多明尼加、被調查局視為「明日之星」的外事站前副主任陳秀銘，驚傳在餐敘後涉嫌性騷擾女調查官，女方抵抗時還被陳秀銘抓傷手，事後女方淚眼向長官舉報，調查局召開2次性別平等委員會後，認為陳秀銘涉性騷擾成立，已將他轉調非主管職的兩岸情勢解析處調查專員；對此，調查局今天沒有任何回應。

    據調查局內部調查，今年7月21日，陳秀銘與台北市調查處的女調查官先到北市大安區和平東路上的「大富貴獨門料理」吃晚餐，餐後轉往有裝設卡拉OK設備的某廣告公司招待所續攤，當晚已喝到爛醉的陳秀銘，事後出現酒後斷片失憶的情況。

    3天後，陳秀銘突然接到調查局內部性平會的通知，才發現被一同餐敘的女調查官指控涉及性騷擾。陳秀銘為還原當晚的事發經過，曾向餐廳及當天在場的其他調查官詢問，之後還到廣告公司招待所調閱監視器畫面，但並無所獲。

    調查局為此召開2次性平會，第1次為被害的女方與會進行陳述，第2次則輪到陳秀銘出席，但陳秀銘提不出可證明自己清白的監視器畫面，且他也因酒後斷片，想不起來當晚究竟發生了什麼事，因此被性平會決議性騷擾成立，目前已被調職靜候調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    調查局「小劉亦菲」曝光！帥哥正妹扭轉冷衙門形象
    2020-08-06 12:23

    調查局「小劉亦菲」曝光！帥哥正妹扭轉冷衙門形象
    美女調查官很有才 調查局廣告影片超有趣
    2020-07-21 17:22

    美女調查官很有才 調查局廣告影片超有趣
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    女調查官遭爆「公車私用」 調查局：督察處已介入
    2019-07-03 21:21

    女調查官遭爆「公車私用」 調查局：督察處已介入
    調查官赴林奕華服務處主任之約 無端捲入性侵風暴
    2019-05-04 17:08

    調查官赴林奕華服務處主任之約 無端捲入性侵風暴
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    社會今日熱門
    2020-08-25 14:17

    搶拍檢舉丟菸蒂引糾紛 男不滿「被搶生意」嗆聲要扁人

    2020-08-25 14:21

    醉女路倒街頭 肌肉男帥警護送返家

    2020-08-25 14:44

    閨蜜帳號遭盜賣便宜iPhone 羽球女教練被詐3萬6

    2020-08-25 15:04

    姊姊新手上路車況不熟 載弟、友人出遊擦撞車輛翻覆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播