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    首頁　>　社會

    二房東張淑晶14個誣告罪 判5年6月定讞

    張淑晶。（資料照）

    張淑晶。（資料照）

    2022/04/08 11:16

    〔記者溫于德／台北報導〕知名女房東張淑晶先前租下透天厝後卻未經房東同意隔成套房出租，並偽造租約，被依偽造文書罪判刑8月定讞已入獄，至於她坑殺房客，被害人多達55人部分，刑事一、二審均依14個誣告罪判她5年6月徒刑，最高法院今駁回她的上訴定讞，將交由檢方聲請定應執行刑。

    此外，張淑晶又因坑殺78名房客，二審另案依19個誣告罪判她8年6月徒刑，詐欺等罪1年2月得易科罰金，未來最高法院一旦判決有罪確定，將再度交由檢方聲請定應執行刑，決定張淑晶究竟要關多久。

    本案由多位大學生、單親媽媽等人組成自救會，控訴租屋時被房東張淑晶坑殺。檢方查出，2014年間，張淑晶簽約時拿自己打字列印、載有「連帶保證人」欄位的貸契約，對房客佯稱「拿父母姓名或可以找到你的人」、「如果租金不付，跑掉了，可以找到你的人」或「聯絡人」，導致房客在親友未知情況下，簽下親友姓名、電話作為連帶保證人。

    張淑晶事後若與房客起租賃糾紛，便控告房客偽造文書罪、詐欺罪，並以連帶保證人資料將親友列入同案被告，檢方認定張淑晶涉犯誣告罪。

    法院開庭時，房客表示自己因為張淑晶罹患憂鬱症，「經常夢到張淑晶，導致晚上睡不著」，請求法官重判張淑晶。

    法院另詢問張淑晶是否以廉價材料裝潢？約房客看屋時刻意遲到，導致房客無法確實檢查缺失？是否對房客罰錢或拒還押金？簽好約後又未經房客同意添加條件？她全盤否認，反指房客串聯起來陷害她，未獲法院採信。

    一審新北地院、二審高等法院痛批張淑晶明知房客多為年輕學子或經濟弱勢之人，法律知識也薄弱，卻施以話術騙取連帶保證人資料，目的只是為了獲取個人利益藉故提告，無端害房客、連帶保證人接受刑事偵查，同時嚴重耗費國家資源，依14個誣告罪判她5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

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