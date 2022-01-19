涉偽造父母委任狀對哥哥強制執行 張淑晶偽造文書起訴

女房東張淑晶。（資料照）

2022/01/19 11:31

〔記者王定傳／台北報導〕「女房東」張淑晶曾對哥哥張振盛起訴請求「返還代墊扶養費」，法院裁定張振盛給付16萬餘元；怎料，張淑晶涉嫌在委任狀上偽造父母簽名，表示其父母已受讓張淑晶對張振盛債權，代理父母對張振盛強制執行房產，台北地檢署今依行使偽造私文書罪嫌起訴張淑晶。

據查，張淑晶曾起訴請求張振盛返還代墊扶養費，法院裁定張振盛給付張淑晶16萬餘元，2020年間，張淑晶以父母受讓張淑晶對張振盛債權，且她受到父母委任為由，代理父母對張振盛聲請強制執行，新北地院民事執行處因此核發執行命令，查封張振盛的不動產，及就張振盛對第三人的債權，在16萬餘元及執行費1298元範圍內扣押。

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張振盛因此提出「債務人異議之訴」，主張張淑晶假造父母的委任狀，自任代理人聲請對他強制執行；張淑晶則抗辯說，此債權是她父母的救命錢，可是哥哥不肯付半毛錢，她不忍心父母不治療才移轉債權，父親亦親筆寫下感謝張淑晶移轉債權。

台北地院法官審理認為，張淑晶未能證明委任狀上其父母的簽名為真正，亦未證明張淑晶與父母有合意成立債權讓與契約，判決強制執行程序應予撤銷；張振盛另對張淑晶提出刑事告訴，檢方調查後認為張淑晶涉嫌在委任狀上偽造父母簽名，今日依行使偽造私文書罪嫌將她起訴。

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