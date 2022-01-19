為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉偽造父母委任狀對哥哥強制執行 張淑晶偽造文書起訴

    女房東張淑晶。（資料照）

    女房東張淑晶。（資料照）

    2022/01/19 11:31

    〔記者王定傳／台北報導〕「女房東」張淑晶曾對哥哥張振盛起訴請求「返還代墊扶養費」，法院裁定張振盛給付16萬餘元；怎料，張淑晶涉嫌在委任狀上偽造父母簽名，表示其父母已受讓張淑晶對張振盛債權，代理父母對張振盛強制執行房產，台北地檢署今依行使偽造私文書罪嫌起訴張淑晶。

    據查，張淑晶曾起訴請求張振盛返還代墊扶養費，法院裁定張振盛給付張淑晶16萬餘元，2020年間，張淑晶以父母受讓張淑晶對張振盛債權，且她受到父母委任為由，代理父母對張振盛聲請強制執行，新北地院民事執行處因此核發執行命令，查封張振盛的不動產，及就張振盛對第三人的債權，在16萬餘元及執行費1298元範圍內扣押。

    張振盛因此提出「債務人異議之訴」，主張張淑晶假造父母的委任狀，自任代理人聲請對他強制執行；張淑晶則抗辯說，此債權是她父母的救命錢，可是哥哥不肯付半毛錢，她不忍心父母不治療才移轉債權，父親亦親筆寫下感謝張淑晶移轉債權。

    台北地院法官審理認為，張淑晶未能證明委任狀上其父母的簽名為真正，亦未證明張淑晶與父母有合意成立債權讓與契約，判決強制執行程序應予撤銷；張振盛另對張淑晶提出刑事告訴，檢方調查後認為張淑晶涉嫌在委任狀上偽造父母簽名，今日依行使偽造私文書罪嫌將她起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張淑晶又一坑殺房客案 判5年6月
    2021/11/23 10:33

    張淑晶又一坑殺房客案 判5年6月

    惡房東有新房間了 張淑晶移桃園女監服刑
    2021/10/27 17:43

    惡房東有新房間了 張淑晶移桃園女監服刑

    流感季當心難纏又致命的肺炎鏈球菌
    高院審理女房東張淑晶 「高院周子瑜」押解受矚目
    2021/10/26 12:10

    高院審理女房東張淑晶 「高院周子瑜」押解受矚目
    有室友了！入看守所第一晚 張淑晶吃、睡正常
    2021/10/21 10:09

    有室友了！入看守所第一晚 張淑晶吃、睡正常

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播