台北市警局人事調整六都最慢！ 外傳「這兩個位置」搞不定

台北市警局楊源明上任最大幅度人事調整終於出爐，今天下午公布。（資料照，記者陳志曲攝）

2022/03/30 18:45

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人事大搬風！台北市警局122名警官調職公布

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天（30日）下午發布人事案，不少警界人士直呼「千呼萬喚始出來」！因為今年上半年度警界人事案，六都陸續在2月至3月間發布，唯獨台北市拖到3月底。知情人士說，台北市警局人事案拖這麼久，是因高層對於中山分局偵查隊長的人選遲遲沒有共識，加上少年隊長邱子珍被檢舉濫用公積金引起爭議，要「放去哪裡」也傷透腦筋。

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一名高階警官說，年金改革後越晚退休退休金領越多，警界出現「惜退」效應，導致人事升遷「塞車」；許多優秀的中階警官，發現原地等升會等到「天荒地老」，因此多半選擇報考外縣市分局長來另謀出路。也因此，台北市警界近年流失不少優秀人才，檯面上現有的刑事幹部素質參差不齊，高層對接任中山分局偵查隊長的人選遲遲沒有共識。

至於現任台南市警局長方仰寧妻子、少年隊長邱子珍該調整去哪裡，也讓高層十分頭痛，因為邱子珍已接連擔任婦幼隊、少年隊長超過10年，更在去年底被人檢舉涉嫌挪用少年隊公積金做公關，市警局政風室、督察室介入調查。今年228連假前，邱子珍曾表態打算今年7月退休，但連假後「改變心意」，聲稱要等調查結束再做生涯規劃，如此一來也打壞了原本的人事布局。

另名知情人士說，此次人事調整案，是楊源明接任台北市警局長後最大幅度的一次調整，警界都認為刑事專才出身的楊源明，除了在刑事人才佈局上格外謹慎，對於優秀、年輕的中階警官也盡力拔擢，這點由從此次人事案中少年隊、婦幼隊、捷警隊、通信隊等二線四星的主管職位都有調整就可以看出。

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