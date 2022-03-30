人事大搬風！台北市警局122名警官調職公布

台北市警局。（取自google街景）

2022/03/30 18:35

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天（30）宣布調整派補第4至9序列科長、主任、督察、專員、直屬隊隊長、副分局長、副大隊長、偵查隊隊長、組長、主任、股長、督察員、警務正、中隊長、警備隊隊長、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等職務計122人高階警官人事調動案，並於4月1日報到。

台北市警局部分警官人事調整後名單如下： 1，保防科長林基田 請繼續往下閱讀... 2，保安科長于增祥 3，督察室督察黃志成 4，後勤科專員林至聰 5，士林副分局長蔡煉勇 6，內湖副分局長許卜仁 7，交通大隊副大隊長鄭榮安 8，行政科長王清海 9，督察室督察陳勇華 10，法規室專員王芳美 11，犯罪預防科專員邱子珍 12，少年隊長郭建成 13，資訊室主任胡幼麟 14，中正二副分局長李瑞泰 15，保安大隊副大隊長張櫻嬌 16，婦幼隊長李秉蒼 17，南港副分局長張舜南 18，信義分局督察組長陳志傑 19，文山二分局督察組長吳國鍵 20，中正一分局督察組長張翊軒 21，捷運警察隊督察組長張育豪 22，中正一分局交通組長林榮峰 23，松山分局交通組長鄭培淩 24，交通大隊行政組長胡股展 25，交通大隊勤務指揮中心主任黃明正 26，士林分局民防組長劉誌雄 27，大安分局防治組長洪淑玲 28，松山分局防治組長黃嚴禾 29，中正二恩局防治組長吳新竹 30，萬華分局民防組長蔡尚營 31，交通大隊總務組長周珈宇 32，文山一分局保防組長劉得焜 33，通信隊管理組長葉錦洲 34，文山一偵查隊長曾逸群 35，刑大偵一隊長曾文勇 36，南港分局民防組長林永松 37，防治科查察股長張素鳳 38，內湖分局民防組長劉志剛 39，婦幼隊副隊長黃贏慧 40，文山一分局行政組長汪增健 41，內湖分局秘書室主任謝銘哲 42，中山分局偵查隊長林弘基 43，松山分局偵查隊長蔡致然 44，文山二分局偵查隊長袁雲澂 45，刑大偵查組長蔡漢政 46，秘書室機要股長黃柏鈞 47，後勤科庶務股長許文彥 48，後勤科裝備股長柯巧心 49，秘書室研考股長蔡仁華 50，犯罪預防科預防股長謝宗志 51，法規室法制作業股長陳宜弘 52，刑大司法組長黃亮凱 53，後勤科綜合股長連財顧 54，信義分局保防組長王立賢 55，中山分局民防組長林文周 56，督察室督察員劉熙能 57，督察室警務正辜欽祥 58，督察室督察員周永健 59，督察室警務正陳良勇 60，督察室督察員黃琦鈞 61，都煞警務正黃鉅增 62，保防科警務正王明祝 63，行政科警務正陳瑞明 64，保防科警務正馮忠堂 65，保安科警務正黃升揮 66，保安科警務正張義和 67，保安科警務正謝育銘 68，勤務指揮中心警務正胡金龍 69，公關室警務正陳振翔 70，後勤科警務正陳慶穰 71，防治科警務正楊坤龍 72，犯罪預防科警務正駱伯舟 73，法規室警務正黃敏 74，秘書室警務正周維強 75，秘書室警務正羅秀成 76，犯罪預防科警務正黃汝華 77，犯罪預防科警務正黃俊國 78，犯罪預防科警務正黃建彰 79，行政科警務正高崇人 80，後勤科警務正陳重仁 81，後勤科警務正歐能仁 82，後勤科警務正洪志恒 83，中山分局警備隊長戴嘉烈 84，保安大隊中隊長吳文城 85，保安大隊副中隊長李真旺 86，交通大隊中隊長吳庭有 87，大安分局警務員陳明男 88，中山一所長高詮恩 89，安和所長楊開琮 90，思源所長廖嵥俊 91，大直所長周仲德 92，後港所長方定工 93，南港所長林承緯 94，和平東所長楊進華 95，羅斯所長陳謙時 96，西園所長王崇倫 97，六張犁所長林孝儒 98，松山所長張君業 99，永明所長黃文呈 100，關渡所長陳以雯 101，中崙所長王健仲 102，文德所長林柏齡 103，康寧所長黃彥喬 104，建成所長黃冠希 105，博愛所長謝宗益 106，復興所長林卷億 107，東園所長陳右霖 108，重慶北所長陳柏剛 109，文林所長吳柏緯 110，天母所長郭文釋 111，芝山岩所長蔡育憲 112，蘭雅所長蕭凱仁 113，石牌所長莊凡緯 114，長安所長殷鴻龍 115，玉成所長蔡維哲 116，文山一分局偵查隊副隊長黃國倫 117，景美所長曾鈺舜 118，刑大警務員林子敬 119，南海所長賴新天 120，泉州所長陳易佑 121，萬芳所長蔡佾錩 122，大里所長張宏達

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