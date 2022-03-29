獨家》台北市警局中階警官調動 楊源明拍板回歸資歷、績優原則

台北市警局延宕許久的中階警官人事異動將在明日出爐。（資料照；本報合成）

2022/03/29 22:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局延宕許久的中階警官人事異動將在明（30）日出爐，預計約有百名二線四星隊長、副分局長、偵查隊長與副隊長、組長、派出所正副主管等二線二星警職人員調昇職，這也是市警局長楊源明到任後最大一波人事案。

據了解，這波人事調整之所以拖延的原因，是楊源明決定回歸昔日警職昇遷強調資歷、績優和公平的傳統原則，並強調「人事穩定」為最高選項，所以多方推敲後才定案。預料不會引起內外界貲議。

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據了解，由於楊源明到任後，首要目標以打擊幫派犯罪為主，因此，在刑事人才的佈局上特別謹慎，也決定拓寬未來台北市刑事警官的升遷管道，今後將少年隊、婦幼隊、捷警隊、通信隊等二線四星的主管職位，作最大限度的調整。

據了解，在這一波的刑事警官調昇和調整上，少年隊長與婦幼隊長職缺，將由刑事資績績分第一名的中山分局偵查隊長郭建成和中正一分局督察組長蔡秉蒼調昇，原缺調整調任另有他用。

至於中山分局偵查隊長遺缺，和其他分局偵查隊長的調動，因宥於「曾調動者一年之內不得再了調整的一年條款」的綑綁，市警局也均以刑事資歷和資績績分的排分，作微幅調整，預計將會有松山、文山一、二分局作調動。

此外，市警局為強化刑警大隊內的人才庫，內勤組長和「小專」也視情況予以調整晉昇。

台北市警局長楊源明。（資料照，記者陳志曲攝）

台北市警察局。（資料照。記者劉慶侯攝）

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