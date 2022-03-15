高市警局106名中高階警官異動 專員成為最搶手的警缺

高雄市警察局今天公布106名的中高階警官異動名單。（資料照）

2022/03/15 18:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今午發布二線二星至三線一星，共106名的最新中高階警官異動名單，其中以可延長從警時間的二線四星專員（小專）缺最搶手，刑大儲備偵查隊長的二線三星專員（迷你專）也受矚目，隊、組長的異動幅度不小，市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所的最佳調整，17日（星期四）15時前必須到職。

106名警官異動名單：



編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 督察室督察 李茂炎 秘書室秘書 2 秘書室秘書 余瑞堂 行政科專員（第四序列） 3 行政科專員（第四序列） 林孟導 交通警察大隊副大隊長 4 交通警察大隊副大隊長 邱富勇 保安警察大隊副大隊長 5 保安警察大隊副大隊長 毛甫白 新興分局督察組組長 6 督察室督察 陳慶順 鳳山分局副分局長 7 鳳山分局副分局長 李正國 岡山分局副分局長 8 岡山分局副分局長 林孝治 小港分局副分局長 9 小港分局副分局長 高傳成 左營分局督察組組長 10 公共關係室專員（第四序列） 蔡岳同 刑事警察大隊技正 11 行政科專員（第五序列） 陳順和 民防管制中心專員（第五序列） 12 民防管制中心專員（第五序列） 黃慶模 林園分局副分局長 13 林園分局副分局長 方正文 旗山分局副分局長 14 旗山分局副分局長 謝博文 三民第一分局偵查隊隊長 15 鳳山分局偵查隊隊長 黃國書 三民第二分局偵查隊隊長 16 三民第二分局偵查隊隊長 陳嘉宏 湖內分局偵查隊隊長 17 湖內分局偵查隊隊長 陳正威 鹽埕分局偵查隊隊長 18 鹽埕分局偵查隊隊長 吳銘雄 刑事警察大隊偵五隊隊長 19 刑事警察大隊偵五隊隊長 林俊宏 刑事警察大隊專員 20 刑事警察大隊專員 謝正偉 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 21 苓雅分局勤務指揮中心主任 陳榮輝 岡山分局偵查隊隊長 22 岡山分局偵查隊隊長 黃錦富 楠梓分局偵查隊隊長 23 楠梓分局偵查隊隊長 黃彥文 刑事警察大隊偵查組組長 24 刑事警察大隊偵查組組長 陳世元 刑事警察大隊專員 25 刑事警察大隊專員 李栢宏 行政科警務正 26 三民第一分局偵查隊隊長 鄭育昇 刑事警察大隊偵七隊隊長 27 刑事警察大隊偵七隊隊長 胡斌 刑事警察大隊紀錄組組長 28 刑事警察大隊紀錄組組長 陳金量 少年警察隊副隊長 29 少年警察隊副隊長 李孟師 刑事警察大隊經濟組組長 30 刑事警察大隊經濟組組長 吳永彬 刑事警察大隊專員 31 刑事警察大隊專員 李吉田 犯罪預防科警務正 32 刑事警察大隊偵六隊隊長 黃慶煌 刑事警察大隊專員 33 刑事警察大隊專員 王志銘 刑事警察局偵查正 34 刑事警察大隊勤務指揮中心主任 吳國雄 刑事警察大隊專員 35 新興分局交通組組長 陳信全 三民第一分局防治組組長 36 三民第一分局防治組組長 鄭德仁 交通警察大隊執法組組長 37 交通警察大隊執法組組長 黃國峰 交通警察大隊秘書室主任 38 交通警察大隊秘書室主任 郭文俊 交通警察大隊交安組組長 39 交通警察大隊交安組組長 李碧和 楠梓分局交通組組長 40 楠梓分局交通組組長 許晉瑋 旗山分局交通組組長 41 旗山分局交通組組長 石志鴻 保防科警務正 42 小港分局交通組組長 王威程 岡山分局交通組組長 43 岡山分局交通組組長 宋敏旭 小港分局交通組組長 44 保安警察大隊秘書室主任 蔡錦煌 民防管制中心業務股股長 45 民防管制中心業務股股長 邱俊盛 鹽埕分局行政組組長 46 鹽埕分局行政組組長 許和昌 前鎮分局督察組組長 47 前鎮分局督察組組長 張家銘 交通警察大隊督察組組長 48 交通警察大隊督察組組長 陳炳禎 督察室督察員 49 新興分局督察組組長 張峯銘 林園分局督察組組長 50 林園分局督察組組長 李政儒 保安警察大隊督察組組長 51 保安警察大隊督察組組長 梁景隆 新興分局秘書室主任 52 新興分局秘書室主任 陳泰中 捷運警察隊督察組組長 53 捷運警察隊督察組組長 張舒喻 婦幼警察隊副隊長 54 婦幼警察隊副隊長 李夢珍 湖內分局保防組組長 55 湖內分局保防組組長 陳志能 後勤科警務正 56 左營分局督察組組長 蘇金良 岡山分局督察組組長 57 岡山分局督察組組長 楊名聲 楠梓分局督察組組長 58 楠梓分局督察組組長 郭玄琳 督察室督察員 59 岡山分局秘書室主任 周崇美 湖內分局行政組組長 60 湖內分局行政組組長 陳壽烈 鳳山分局行政組組長 61 鳳山分局行政組組長 陸炳志 林園分局行政組組長 62 林園分局行政組組長 黃偉芳 前鎮分局行政組組長 63 前鎮分局行政組組長 周松祐 六龜分局行政組組長 64 六龜分局行政組組長 陳順嘉 苓雅分局行政組組長 65 苓雅分局行政組組長 鍾睿賢 新興分局行政組組長 66 新興分局行政組組長 王玉全 三民第一分局行政組組長 67 三民第一分局行政組組長 廖錦松 勤務指揮中心督察員 68 捷運警察隊副隊長 戴佑龍 婦幼警察隊偵防組組長 69 婦幼警察隊偵防組組長 柯建宏 保安科警務正 70 資訊室作業管理股股長 曾銘忠 資訊室警務正 71 督察室督察員 何昆霖 督察室警務正 72 督察室督察員 劉慶德 民防管制中心警務正 73 勤務指揮中心督察員 黃文凌 外事科警務正 74 防治科警務正 劉盈伶 人事室警務正 75 保安科警務正 吳育圃 保防科警務正 76 保防科警務正 湯志成 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 77 保防科警務正 張英得 鳳山分局警務員 78 行政科警務正 吳婕妤 三民第一分局警務員 79 犯罪預防科警務正 陳志彥 新興分局警備隊隊長 80 後勤科警務正 陳建德 保防科警務員 81 督察室警務正 陳玟華 小港分局警務員 82 民防管制中心警務正 （支援刑事警察大隊） 吳燕成 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 83 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 沈世鴻 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 84 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 陳義先 刑事警察大隊偵八隊警務員兼副隊長 85 刑事警察大隊偵八隊警務員兼副隊長 蔡宗憲 刑事警察大隊警務員 86 少年警察隊警務員 黃裕凱 刑事警察大隊偵七隊警務員兼副隊長 87 刑事警察大隊偵七隊警務員兼副隊長 郭志誠 刑事警察大隊警務員 88 三民第一分局偵查隊警務員兼副隊長 鄭兆陞 刑事警察大隊偵三隊警務員兼副隊長 89 刑事警察大隊偵三隊警務員兼副隊長 簡志宏 左營分局偵查隊警務員兼副隊長 90 左營分局偵查隊警務員兼副隊長 雷銘芳 新興分局刑事警務員 91 新興分局警備隊隊長 黃立凡 前鎮分局警務員 92 前鎮分局警務員 紀淑如 刑事警察大隊警務員 93 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 丁木宏 岡山分局前峰派出所警務員兼所長 94 岡山分局前峰派出所警務員兼所長 陳邦郁 岡山分局梓官分駐所警務員兼所長 95 岡山分局梓官分駐所警務員兼所長 郭宗鑫 仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長 96 仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長 方啟明 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 97 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 黃盟樹 少年警察隊警務員 98 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 周信宏 鹽埕分局警務員 99 楠梓分局加昌派出所警務員兼所長 涂明宗 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 100 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 李盈賜 左營分局警務員 101 楠梓分局警務員（代理保安警察大隊特勤中隊中隊長） 莫友信 楠梓分局右昌派出所警務員兼所長 102 楠梓分局右昌派出所警務員兼所長 黃少軒 左營分局警備隊隊長 103 左營分局警備隊隊長 吳中正 鼓山分局警備隊隊長 104 鼓山分局警備隊隊長 許志和 新興分局中正三路派出所警務員兼所長 105 新興分局中正三路派出所警務員兼所長 張順凱 仁武分局警務員 106 刑事警察大隊警務員（第七序列） 蔡宥闓 刑事警察局偵查正

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