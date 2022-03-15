高市警局106名中高階警官異動 專員成為最搶手的警缺
2022/03/15 18:25
106名警官異動名單：
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今午發布二線二星至三線一星，共106名的最新中高階警官異動名單，其中以可延長從警時間的二線四星專員（小專）缺最搶手，刑大儲備偵查隊長的二線三星專員（迷你專）也受矚目，隊、組長的異動幅度不小，市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所的最佳調整，17日（星期四）15時前必須到職。
106名警官異動名單：
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|督察室督察
|李茂炎
|秘書室秘書
|2
|秘書室秘書
|余瑞堂
|行政科專員（第四序列）
|3
|行政科專員（第四序列）
|林孟導
|交通警察大隊副大隊長
|4
|交通警察大隊副大隊長
|邱富勇
|保安警察大隊副大隊長
|5
|保安警察大隊副大隊長
|毛甫白
|新興分局督察組組長
|6
|督察室督察
|陳慶順
|鳳山分局副分局長
|7
|鳳山分局副分局長
|李正國
|岡山分局副分局長
|8
|岡山分局副分局長
|林孝治
|小港分局副分局長
|9
|小港分局副分局長
|高傳成
|左營分局督察組組長
|10
|公共關係室專員（第四序列）
|蔡岳同
|刑事警察大隊技正
|11
|行政科專員（第五序列）
|陳順和
|民防管制中心專員（第五序列）
|12
|民防管制中心專員（第五序列）
|黃慶模
|林園分局副分局長
|13
|林園分局副分局長
|方正文
|旗山分局副分局長
|14
|旗山分局副分局長
|謝博文
|三民第一分局偵查隊隊長
|15
|鳳山分局偵查隊隊長
|黃國書
|三民第二分局偵查隊隊長
|16
|三民第二分局偵查隊隊長
|陳嘉宏
|湖內分局偵查隊隊長
|17
|湖內分局偵查隊隊長
|陳正威
|鹽埕分局偵查隊隊長
|18
|鹽埕分局偵查隊隊長
|吳銘雄
|刑事警察大隊偵五隊隊長
|19
|刑事警察大隊偵五隊隊長
|林俊宏
|刑事警察大隊專員
|20
|刑事警察大隊專員
|謝正偉
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|21
|苓雅分局勤務指揮中心主任
|陳榮輝
|岡山分局偵查隊隊長
|22
|岡山分局偵查隊隊長
|黃錦富
|楠梓分局偵查隊隊長
|23
|楠梓分局偵查隊隊長
|黃彥文
|刑事警察大隊偵查組組長
|24
|刑事警察大隊偵查組組長
|陳世元
|刑事警察大隊專員
|25
|刑事警察大隊專員
|李栢宏
|行政科警務正
|26
|三民第一分局偵查隊隊長
|鄭育昇
|刑事警察大隊偵七隊隊長
|27
|刑事警察大隊偵七隊隊長
|胡斌
|刑事警察大隊紀錄組組長
|28
|刑事警察大隊紀錄組組長
|陳金量
|少年警察隊副隊長
|29
|少年警察隊副隊長
|李孟師
|刑事警察大隊經濟組組長
|30
|刑事警察大隊經濟組組長
|吳永彬
|刑事警察大隊專員
|31
|刑事警察大隊專員
|李吉田
|犯罪預防科警務正
|32
|刑事警察大隊偵六隊隊長
|黃慶煌
|刑事警察大隊專員
|33
|刑事警察大隊專員
|王志銘
|刑事警察局偵查正
|34
|刑事警察大隊勤務指揮中心主任
|吳國雄
|刑事警察大隊專員
|35
|新興分局交通組組長
|陳信全
|三民第一分局防治組組長
|36
|三民第一分局防治組組長
|鄭德仁
|交通警察大隊執法組組長
|37
|交通警察大隊執法組組長
|黃國峰
|交通警察大隊秘書室主任
|38
|交通警察大隊秘書室主任
|郭文俊
|交通警察大隊交安組組長
|39
|交通警察大隊交安組組長
|李碧和
|楠梓分局交通組組長
|40
|楠梓分局交通組組長
|許晉瑋
|旗山分局交通組組長
|41
|旗山分局交通組組長
|石志鴻
|保防科警務正
|42
|小港分局交通組組長
|王威程
|岡山分局交通組組長
|43
|岡山分局交通組組長
|宋敏旭
|小港分局交通組組長
|44
|保安警察大隊秘書室主任
|蔡錦煌
|民防管制中心業務股股長
|45
|民防管制中心業務股股長
|邱俊盛
|鹽埕分局行政組組長
|46
|鹽埕分局行政組組長
|許和昌
|前鎮分局督察組組長
|47
|前鎮分局督察組組長
|張家銘
|交通警察大隊督察組組長
|48
|交通警察大隊督察組組長
|陳炳禎
|督察室督察員
|49
|新興分局督察組組長
|張峯銘
|林園分局督察組組長
|50
|林園分局督察組組長
|李政儒
|保安警察大隊督察組組長
|51
|保安警察大隊督察組組長
|梁景隆
|新興分局秘書室主任
|52
|新興分局秘書室主任
|陳泰中
|捷運警察隊督察組組長
|53
|捷運警察隊督察組組長
|張舒喻
|婦幼警察隊副隊長
|54
|婦幼警察隊副隊長
|李夢珍
|湖內分局保防組組長
|55
|湖內分局保防組組長
|陳志能
|後勤科警務正
|56
|左營分局督察組組長
|蘇金良
|岡山分局督察組組長
|57
|岡山分局督察組組長
|楊名聲
|楠梓分局督察組組長
|58
|楠梓分局督察組組長
|郭玄琳
|督察室督察員
|59
|岡山分局秘書室主任
|周崇美
|湖內分局行政組組長
|60
|湖內分局行政組組長
|陳壽烈
|鳳山分局行政組組長
|61
|鳳山分局行政組組長
|陸炳志
|林園分局行政組組長
|62
|林園分局行政組組長
|黃偉芳
|前鎮分局行政組組長
|63
|前鎮分局行政組組長
|周松祐
|六龜分局行政組組長
|64
|六龜分局行政組組長
|陳順嘉
|苓雅分局行政組組長
|65
|苓雅分局行政組組長
|鍾睿賢
|新興分局行政組組長
|66
|新興分局行政組組長
|王玉全
|三民第一分局行政組組長
|67
|三民第一分局行政組組長
|廖錦松
|勤務指揮中心督察員
|68
|捷運警察隊副隊長
|戴佑龍
|婦幼警察隊偵防組組長
|69
|婦幼警察隊偵防組組長
|柯建宏
|保安科警務正
|70
|資訊室作業管理股股長
|曾銘忠
|資訊室警務正
|71
|督察室督察員
|何昆霖
|督察室警務正
|72
|督察室督察員
|劉慶德
|民防管制中心警務正
|73
|勤務指揮中心督察員
|黃文凌
|外事科警務正
|74
|防治科警務正
|劉盈伶
|人事室警務正
|75
|保安科警務正
|吳育圃
|保防科警務正
|76
|保防科警務正
|湯志成
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|77
|保防科警務正
|張英得
|鳳山分局警務員
|78
|行政科警務正
|吳婕妤
|三民第一分局警務員
|79
|犯罪預防科警務正
|陳志彥
|新興分局警備隊隊長
|80
|後勤科警務正
|陳建德
|保防科警務員
|81
|督察室警務正
|陳玟華
|小港分局警務員
|82
|民防管制中心警務正 （支援刑事警察大隊）
|吳燕成
|岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長
|83
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|沈世鴻
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|84
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|陳義先
|刑事警察大隊偵八隊警務員兼副隊長
|85
|刑事警察大隊偵八隊警務員兼副隊長
|蔡宗憲
|刑事警察大隊警務員
|86
|少年警察隊警務員
|黃裕凱
|刑事警察大隊偵七隊警務員兼副隊長
|87
|刑事警察大隊偵七隊警務員兼副隊長
|郭志誠
|刑事警察大隊警務員
|88
|三民第一分局偵查隊警務員兼副隊長
|鄭兆陞
|刑事警察大隊偵三隊警務員兼副隊長
|89
|刑事警察大隊偵三隊警務員兼副隊長
|簡志宏
|左營分局偵查隊警務員兼副隊長
|90
|左營分局偵查隊警務員兼副隊長
|雷銘芳
|新興分局刑事警務員
|91
|新興分局警備隊隊長
|黃立凡
|前鎮分局警務員
|92
|前鎮分局警務員
|紀淑如
|刑事警察大隊警務員
|93
|岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長
|丁木宏
|岡山分局前峰派出所警務員兼所長
|94
|岡山分局前峰派出所警務員兼所長
|陳邦郁
|岡山分局梓官分駐所警務員兼所長
|95
|岡山分局梓官分駐所警務員兼所長
|郭宗鑫
|仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長
|96
|仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長
|方啟明
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|97
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|黃盟樹
|少年警察隊警務員
|98
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|周信宏
|鹽埕分局警務員
|99
|楠梓分局加昌派出所警務員兼所長
|涂明宗
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|100
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|李盈賜
|左營分局警務員
|101
|楠梓分局警務員（代理保安警察大隊特勤中隊中隊長）
|莫友信
|楠梓分局右昌派出所警務員兼所長
|102
|楠梓分局右昌派出所警務員兼所長
|黃少軒
|左營分局警備隊隊長
|103
|左營分局警備隊隊長
|吳中正
|鼓山分局警備隊隊長
|104
|鼓山分局警備隊隊長
|許志和
|新興分局中正三路派出所警務員兼所長
|105
|新興分局中正三路派出所警務員兼所長
|張順凱
|仁武分局警務員
|106
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|蔡宥闓
|刑事警察局偵查正