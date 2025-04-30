米其林餐廳搬上鳴日號！全球唯一「花瓷4頭鮑漢堡」上桌

主菜「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」是米其林主廚的獨家創意。（記者林志怡攝）

2025/04/30 15:03

〔記者林志怡／台北報導〕有台灣最美火車之稱的「鳴日號」再度跨界突破，邀請連續7年榮獲米其林3星頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、型男主廚王輔立，中西雙廚共同領軍，打造融合傳統與創新料理的全新菜單，「鳴日廚房」行程預計今年第三季起航，一日遊每人1萬8,800元起，今日上午10時於雄獅旅遊官網開賣。

台鐵公司副總經理劉雙火說，公司於2020年推出「鳴日號」列車、2022年再升級為「鳴日廚房」，且鳴日廚房推出後，不只獲得iF設計獎的「iF金質獎」和「服務體驗設計獎」，日本鐵道業者也前來參訪學習，希望了解鳴日號的經營方式。

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劉雙火表示，鳴日號與台鐵其他觀光列車服務推出後，不只廣受國內外旅客歡迎，也有許多立委詢問是否可停靠至所屬車站，或是從特定車站發車，今年鳴日廚房更結合君品主廚集團，把米其林三星級餐食體驗帶上列車，希望繼續提供旅客優質的服務。

雲品國際董事長盛治仁則提到，鳴日廚房結合鐵道文化、深度旅遊、創意美食，希望帶給旅客全新的體驗，迎賓餐點從在地創生開始，途中陸續呈上具有在地特色的菜餚，比如宜蘭櫻桃鴨入菜的「柚見風起」、花蓮文昌雞製作的「椰子文昌雞湯」等。

此外，主菜「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」是米其林主廚的獨家創意，運用果泥製成的彩糖手繪青花瓷圖騰，覆於綿密奶香的饅頭上，夾入慢火煨煮的四頭鮑和紅燒肉醬，展現頂級風味，再搭配阿斯蒂（Asti）聖莊紅酒，為旅客帶來一場味蕾饗宴。

雄獅旅遊董事總經理黃信川說，小時候大家都把火車當成前往目的地的載具，如今觀光火車使火車成為目的地本身，鳴日號行駛過程中，若經過重要景點，時速會從一般列車的百公里減速至30公里左右，不只把安全做好，浪漫也做好，鳴日廚房車票開賣後，有信心能在一季內售罄。

另一方面，鳴日廚房行程這次也有全新規劃，一日遊行程會帶領旅客前往「洄游吧」或「原住民野菜學校」，深入瞭解食育精神；二日行程則獨家推出「海光走讀」活動，由在地達人引領旅客走入成功小鎮，了解其歷史變遷與文化故事，本季還有「七夕情人節主題趟次」，列車將以期間限定的浪漫場景與音樂，讓旅客度過甜蜜難忘的時光。

鳴日號設有2節用餐車廂，布置精緻華麗，堪比高級西餐廳。（記者林志怡攝）

鳴日號的車票。（記者林志怡攝）

旅客於鳴日廚房用餐期間，可同時享受山海美景，南下途中還可看見龜山島。（記者林志怡攝）

擬真甜點「不是皮蛋豆腐」以豆漿奶凍、芝麻凍與黑糖凍層層堆疊，巧妙重現皮蛋豆腐的視覺效果，搭配焦糖杏仁與黑糖醬，帶來視覺與味覺的雙重享受。（記者林志怡攝）

旅客搭乘鳴日號期間，可享受鳴日廚房的佳餚，並欣賞窗外景色。（記者林志怡攝）

以台鐵經典便當盒為靈感的「甜點便當盒」，外觀沿用台鐵便當經典包裝，內含一系列擬真造型甜點，如以米香仿製的白飯、以防果布丁呈現的淡、巧克力製作的漢堡排等。（記者林志怡攝）

鳴日號。（記者林志怡攝）

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