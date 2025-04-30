罷免葉元之收件達3萬2000份！板橋大刪元持續收件：預計5/5送件

目標罷免國民黨籍立委葉元之（中）的民團「板橋大刪元」今（30）日稍早前宣布，第二階連署收件已在今日達到3萬2000份。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/04/30 14:36

〔記者黃子暘／新北報導〕目標罷免國民黨籍立委葉元之的民團「板橋大刪元」今（30）日稍早前宣布，第二階連署收件已在今日達到3萬2000份，為法定門檻的137％，團隊會持續收件，預計5月5日送件新北市選舉委員會。

葉元之對此回應，他是去年選民一票票選出的合法立委，上個會期被國會評鑑機構評為院會及教育文化優秀立委，問政表現名列前茅，他會努力做好立委的工作；葉元之說，他自己地方服務認真，有不少里長及團體願意背書，相信選民眼睛雪亮，不會接受大刪元領銜人史書華發動的「這種鬥爭式的罷免」。

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大刪元指出，今日連署書份數達到3萬2000份，為法定門檻2萬3313份的137％，團隊仍繼續收件，作為補件使用，目前造冊組也正全速運作，預計5月5日送件新北市選委會。

大刪元志工平、假日均無畏風雨積極收件，外界認為葉元之是藍委罷免最危險名單，但實際數據成長幅度卻未如預期；大刪元指出，團隊收件未如預期順利，佔用了不少資源跟量能，團隊深感抱歉，將會持續支援未達安全門檻的罷團，力拚邁入第三階段投票，也非常感謝其他罷團、黨團、公民團體、無償提供資源給大刪元使用的「公民超人」。

大刪元表示，團隊將陸續支援尚未達安全門檻的罷團，5月1日將支援雲林、苗栗收件，5月2日起支援新北雙和、新店收件。

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