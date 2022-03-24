新北市警局人事調整！134官警異動 提振士氣

新北市警局今發布134名官警人事異動。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/24 19:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市政府警察局24日發布一波官警調動名單，共有134名官警異動，層級包含三線二星的警政監、三線一星的科室主管、二線四星的副分局長、二線三星的組長、主任及二線二星至二線一星的派出所所長等重要職務，都在這波調動名單當中。

市警局表示，為因應現階段治安工作勤業務需要，相關適任人員經過通盤檢討，期使每位同仁適才適所，提升整體治安維護效能。市警局說，這次調動原則充分尊重各分局分局長的人事建議權及當事人意願，部分派出所所長考量家庭因素及工作地點遠近，也都能盡量滿足同仁需求，充分發揮人事制度「人性化」的原則。

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陳良良升永和副分局長 林子翔接婦幼隊

另因應今年即將上路的「跟騷法」，內容包含刑案偵查，新北婦幼隊警察隊這次也「破例」由過去擔任過新莊、板橋偵查隊長的專員林子翔接任，原隊長陳良良在保護婦幼工作上表現相當亮眼，深受上級肯定，升任永和警分局副分局長職務；另原警察局專員陳嘉鵬支援刑大重案組期間，率隊偵破永和轄區持槍警匪對峙案，緝獲大批槍械，表現傑出，這次也升任保安警察大隊副大隊長。

新北市警局局長黃宗仁表示，本次調動名單許多同仁都是在份內職務表現傑出，加上升遷排名為前段班，黃強調，落實「健康的人事制度」，才能有效提振警察士氣，也期勉新到任的每一位官警盡快熟悉各項勤業務，把重心擺在治安、交通與為民服務，讓市民有感，更要讓治安無縫接軌。

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