掐死同居人再丟雙胞胎兒進洗衣機悶死 狠男二審仍判死

二審認為陳宏嘉泯滅人性、罪無可逭，維持一審死刑判決。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/30 11:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於2019年間，震驚社會的台中「母子三屍案」，吃軟飯的男子陳宏嘉（現年31歲），懷疑兼職演鄉土戲、在八大行業陪酒的同居人陳女與男客有曖昧關係，失控掐死陳女，再以無人照顧為由，把僅10月大雙胞胎兒子，丟入洗衣機用枕頭棉被悶死，再拿陳女的錢泡網咖。台中地方法院認為他泯滅人性而判處死刑，陳男沒上訴，檢方職權上訴，台中高分院二審仍認為他泯滅人性，維持死刑判決，褫奪公權終身。

此案源於2019年11月3日，台中市中區一棟住商混合大樓飄出屍臭味，警方獲報破門，見陳女陳屍床上，兩名10月大的雙胞胎兒子躺在陳女懷中，已死亡數天之久，監視器畫面顯示，陳女的同居人，雙胞胎之父陳宏嘉，頻繁進出此出租房間內，懷疑他是兇手，同年月8日中午，警方在彰化縣一家網咖抓到他。

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陳宏嘉供稱，原本於加油站打工，2019年8月下旬失業，在家照顧雙胞胎兒子，他的脾氣不好，照顧兒子很累，另外，吃軟飯的他，又懷疑兼差演本土戲、當傳播妹陪酒的陳女與男客曖昧，2019年11月3日與陳女吵架，情緒失控掐死陳女，陳女死亡約12小時後，他又再痛下殺手，將雙胞胎兒子丟入洗衣機，用衣物悶死，之後逃離現場，台中地檢署提起殺人罪公訴，聲明判處死刑。

台中地院認為，陳男因情緒失控殺陳女，又殺害兩名兒子後，為求掩飾，刻意調低冷氣溫度、噴灑香水，更與友人四處吃喝玩樂，被害人家屬無法宥恕，陳男也沒有尋求和解之意，不見他有誠摯表示懺悔的態度，行為殘忍之至，惡性重大至極，視人命如草芥，對社會安全危害性極為重大，已屬公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」，已無從寬恕，其中，殺害陳女部分，動機是情緒失控，判刑13年，殺害雙胞胎兒子部分判處死刑，合併執行死刑，褫奪公權終身。

台中高分院二審認為，陳男殺害陳女是情緒憤怒失控，但他自述殺害兩名兒子，理由是擔心自己殺陳女之後，兩名兒子未來看待自己的態度有異，或遭外界異樣眼光，又想到兩名稚子未來無人照顧，竟為此再起殺意，將兩子放入洗衣機內，再塞滿厚重毛毯，蓋上洗衣機上蓋，將之悶縊，長達1小時不斷聽聞兩稚子哭叫聲，他仍坐在沙發上不為所動，顯示他殺意甚堅。

二審認為，陳男手法冷血、泯滅人性令人髮指，其犯行對社會衝擊極大，罪無可逭，維持一審死刑判決，檢方將依職權上訴三審。

陳宏嘉殺害同居人與自己的雙胞胎兒子，三屍命案震驚社會。（資料照、記者張瑞楨攝）

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