為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒後殺婦人棄屍檳榔園 狠男被起訴

    嘉縣竹崎鄉去年12月發生命案，警方逮捕涉案林姓男子，並到現場採證。 （資料照）

    嘉縣竹崎鄉去年12月發生命案，警方逮捕涉案林姓男子，並到現場採證。 （資料照）

    2022/03/23 13:01

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉林姓男子去年12月22日晚間6時許，在鄉內雜貨店飲酒，見同於店內飲酒的林姓婦人離開後，一路尾隨至檳榔園，雙方因發生言語爭執，林婦遭林男毆打致死，林男離去時發現林婦褲子內錢包，竊取490元，嘉義地檢署今天偵結，依殺人、竊盜罪嫌起訴林男，請求法院從重量刑，目前林男仍在押。

    警方將本案移送嘉檢時，指控林男另涉強制性交致死罪嫌，檢方依刑事局鑑定結果，排除林男涉嫌可能性，但審酌林男以暴力方式毆打林婦致死，批林男法治意識淡薄，建請法院予以從重量刑。

    起訴書指出，林男（50歲）去年12月22日晚間6時許，在鄉內雜貨店飲用高梁酒，當時林婦（59歲）也在店內飲用啤酒，約7點左右，林男見林婦離開後，徒步尾隨至檳榔園旁，雙方發生言語爭執。

    林男當時將林婦推倒在地後，徒手掐住頸部，再以拳頭毆打臉部，並隨手撿拾散落在該處地面的龍眼樹樹枝，朝林婦頭部揮打，見林婦無氣息後，林男為避免路人發覺，以檳榔芎覆蓋林婦身體表面，欲離去之際，發現林婦褲子內有錢包，竊取490元。

    事後，林婦的兒子發現其母遲未返家，26日中午12時許在事發處發現母親遺體，警方獲報後循線逮捕林男。

    林男坦承犯案，供稱毆打林婦致死後，再將錢包內現金490元取走，購買香菸及檳榔後剩260元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不滿遭碎念沒禮貌 21歲男酒後1刀刺死友人
    2022/03/16 08:54

    不滿遭碎念沒禮貌 21歲男酒後1刀刺死友人
    疑口角爭執 夫持刀刺妻胸口逃逸 妻送醫不治
    2022/03/15 11:39

    疑口角爭執 夫持刀刺妻胸口逃逸 妻送醫不治

    升息下的穩中求勝法
    被迫下跪還錢 男尋仇持大草刀砍殺債主判13年
    2022/03/15 09:16

    被迫下跪還錢 男尋仇持大草刀砍殺債主判13年
    姐弟戀變凶殺案！前獅子會長勒斃同居人佯裝殉情 判無期徒刑
    2022/03/11 10:04

    姐弟戀變凶殺案！前獅子會長勒斃同居人佯裝殉情 判無期徒刑

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播