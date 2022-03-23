酒後殺婦人棄屍檳榔園 狠男被起訴

嘉縣竹崎鄉去年12月發生命案，警方逮捕涉案林姓男子，並到現場採證。 （資料照）

2022/03/23 13:01

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉林姓男子去年12月22日晚間6時許，在鄉內雜貨店飲酒，見同於店內飲酒的林姓婦人離開後，一路尾隨至檳榔園，雙方因發生言語爭執，林婦遭林男毆打致死，林男離去時發現林婦褲子內錢包，竊取490元，嘉義地檢署今天偵結，依殺人、竊盜罪嫌起訴林男，請求法院從重量刑，目前林男仍在押。

警方將本案移送嘉檢時，指控林男另涉強制性交致死罪嫌，檢方依刑事局鑑定結果，排除林男涉嫌可能性，但審酌林男以暴力方式毆打林婦致死，批林男法治意識淡薄，建請法院予以從重量刑。

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起訴書指出，林男（50歲）去年12月22日晚間6時許，在鄉內雜貨店飲用高梁酒，當時林婦（59歲）也在店內飲用啤酒，約7點左右，林男見林婦離開後，徒步尾隨至檳榔園旁，雙方發生言語爭執。

林男當時將林婦推倒在地後，徒手掐住頸部，再以拳頭毆打臉部，並隨手撿拾散落在該處地面的龍眼樹樹枝，朝林婦頭部揮打，見林婦無氣息後，林男為避免路人發覺，以檳榔芎覆蓋林婦身體表面，欲離去之際，發現林婦褲子內有錢包，竊取490元。

事後，林婦的兒子發現其母遲未返家，26日中午12時許在事發處發現母親遺體，警方獲報後循線逮捕林男。

林男坦承犯案，供稱毆打林婦致死後，再將錢包內現金490元取走，購買香菸及檳榔後剩260元。

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