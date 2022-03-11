為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    姐弟戀變凶殺案！前獅子會長勒斃同居人佯裝殉情 判無期徒刑

    林男（右）涉嫌殺害同居人許女。（資料照，記者翻攝）

    林男（右）涉嫌殺害同居人許女。（資料照，記者翻攝）

    2022/03/11 10:04

    〔記者張文川／台北報導〕曾任某地方獅子會會長的林姓男子，2018年起與大他7歲的許姓女子姊弟戀，林男多次懷疑許女的交友狀況，去年10月他不滿女友喝得醉醺醺回家，竟氣得以皮帶勒斃許女再輕生，佯裝成是相約殉情；台北地院今依殺人將林男判處無期徒刑。可上訴。

    檢警查出，58歲許女育有17歲、19歲二子，離婚後認識51歲的林男進而交往，2人在台北市新生北路二段租屋同居；許女曾是販售美容保養品的直銷公司會員，林男則是工程公司負責人，曾經當過某地方獅子會的會長。

    檢警調查，2020年10月25日晚上6時30分許，許女與朱姓男子等8人至餐廳喝酒聚餐，當晚10時許，許女不勝酒力醉倒，朱男駕車載她回她的租屋處後，林易暘見女友喝得爛醉，又想起同月21日女友曾經接到一通可疑的男子來電，他懷疑女友在外交友不單純，一時醋勁大發，拿起放在床上的皮帶，從後方將許女勒死。

    林男為確認許女是否仍有氣息，還到廚房拿菜刀，朝許女的手腕割了2刀，確認死亡後就在家中伴屍，直到隔天26日晚間8時許，眼看許女的兒子即將放學回家，林男遂輕生，裝成是2人相約殉情。

    檢警偵辦時林男坦認殺害女友，北檢去年12月依殺人罪起訴，北院審理時林也認罪，北院今判林男無期徒刑、褫奪公權終身。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒店妹夥全家狠殺富男友盜領470萬 全被起訴求重刑
    2022/03/01 21:36

    酒店妹夥全家狠殺富男友盜領470萬 全被起訴求重刑
    勒斃枕邊人 前獅子會長辯殉情
    2021/10/28 05:30

    勒斃枕邊人 前獅子會長辯殉情

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    北市中山區婦人遭勒斃案 割腕自裁同居男涉有重嫌
    2021/10/27 11:19

    北市中山區婦人遭勒斃案 割腕自裁同居男涉有重嫌
    殺人案逾期上訴遭駁定讞 屏檢反怪地院判決書未送達被告
    2020/09/22 17:31

    殺人案逾期上訴遭駁定讞 屏檢反怪地院判決書未送達被告

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    勒斃座艙長妻 狠夫一審逃死判刑15年
    2019/09/19 12:36

    勒斃座艙長妻 狠夫一審逃死判刑15年
    冥冥中報應？勒殺男友下體綁橡皮筋 小三出車禍落網收押
    2019/07/06 12:06

    冥冥中報應？勒殺男友下體綁橡皮筋 小三出車禍落網收押
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播