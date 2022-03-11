姐弟戀變凶殺案！前獅子會長勒斃同居人佯裝殉情 判無期徒刑

林男（右）涉嫌殺害同居人許女。（資料照，記者翻攝）

2022/03/11 10:04

〔記者張文川／台北報導〕曾任某地方獅子會會長的林姓男子，2018年起與大他7歲的許姓女子姊弟戀，林男多次懷疑許女的交友狀況，去年10月他不滿女友喝得醉醺醺回家，竟氣得以皮帶勒斃許女再輕生，佯裝成是相約殉情；台北地院今依殺人將林男判處無期徒刑。可上訴。

檢警查出，58歲許女育有17歲、19歲二子，離婚後認識51歲的林男進而交往，2人在台北市新生北路二段租屋同居；許女曾是販售美容保養品的直銷公司會員，林男則是工程公司負責人，曾經當過某地方獅子會的會長。

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檢警調查，2020年10月25日晚上6時30分許，許女與朱姓男子等8人至餐廳喝酒聚餐，當晚10時許，許女不勝酒力醉倒，朱男駕車載她回她的租屋處後，林易暘見女友喝得爛醉，又想起同月21日女友曾經接到一通可疑的男子來電，他懷疑女友在外交友不單純，一時醋勁大發，拿起放在床上的皮帶，從後方將許女勒死。

林男為確認許女是否仍有氣息，還到廚房拿菜刀，朝許女的手腕割了2刀，確認死亡後就在家中伴屍，直到隔天26日晚間8時許，眼看許女的兒子即將放學回家，林男遂輕生，裝成是2人相約殉情。

檢警偵辦時林男坦認殺害女友，北檢去年12月依殺人罪起訴，北院審理時林也認罪，北院今判林男無期徒刑、褫奪公權終身。

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