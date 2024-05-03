為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

跟蹤清大女學生的陌生男出面了！ 警稱未觸法已告誡不得再犯

新竹市有男子跟蹤清大女學生返回學校，警方調閱監視器畫面找到該名男子，因男子未有觸法行為，已當面告誡不得再有此行為。（記者洪美秀翻攝）

新竹市有男子跟蹤清大女學生返回學校，警方調閱監視器畫面找到該名男子，因男子未有觸法行為，已當面告誡不得再有此行為。（記者洪美秀翻攝）

2024/05/03 14:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥與施乃如日前接獲家長陳情投訴，指清大南大校區有女大學生晚上返回學校時被陌生男子跟蹤搭訕，其間還要求可否幫忙找住的地方，還要求跟到學校內，女大學生不理會後前往派出所報案，警方依據路口監視器畫面，隨即找到這名陌生男子，這名男子稱只是問路，沒有不軌意圖，因男子未觸法，警方僅能口頭告誡要求不得再有此行為。

劉康彥指出據女大學生被跟蹤的感覺，這個陌生男子已先跟蹤另一位女生，直到和她擦身而過才被鎖定。可見，該男子可能是隨機針對獨自夜歸的女生攀談。且該男子問她：「現在幾點？可不可以幫我找住的地方？可不可以讓我跟你走到學校？」但女大學生很機警，完全不理會，直接快速離開，並前往派出所報案。

警方表示，清大女學生到南門派出所報案，警方當天就調閱路口監視器畫面，發現該男子走在女生後方，但期間未與女學生有任何交談及肢體接觸，而該男子也配合到派出所說明只是單純問路，並無其他不法企圖。經查這名男子的行為未觸法，警方已當塲告誡不得再有此行為。

警方也提醒，不管男性或女性，若夜間外出最好結伴同行，若有陌生男子搭訕，可撥打110，警方會立即到場提供協助，並加強該處巡邏及守望勤務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搭訕過頭！跟蹤OL、住家盯梢稱「妳好漂亮」 痴情男判拘役18天
2024/02/17 19:02

搭訕過頭！跟蹤OL、住家盯梢稱「妳好漂亮」 痴情男判拘役18天
搭訕？性騷？南投體育場驚傳女子遭男跟蹤
2021/01/17 18:16

搭訕？性騷？南投體育場驚傳女子遭男跟蹤

美麗上城 大台北地板價18分鐘進北市
清大女學生遭陌生男跟蹤搭訕 警調監視器錄到畫面追查中
2024/05/02 21:58

清大女學生遭陌生男跟蹤搭訕 警調監視器錄到畫面追查中
回家遭陌生人搭訕！10歲童「超機警反應」成功擺脫詭異女子
2022/11/19 23:12

回家遭陌生人搭訕！10歲童「超機警反應」成功擺脫詭異女子

皇普建設首創「BIM+PES」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播