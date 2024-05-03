跟蹤清大女學生的陌生男出面了！ 警稱未觸法已告誡不得再犯

新竹市有男子跟蹤清大女學生返回學校，警方調閱監視器畫面找到該名男子，因男子未有觸法行為，已當面告誡不得再有此行為。（記者洪美秀翻攝）

2024/05/03 14:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥與施乃如日前接獲家長陳情投訴，指清大南大校區有女大學生晚上返回學校時被陌生男子跟蹤搭訕，其間還要求可否幫忙找住的地方，還要求跟到學校內，女大學生不理會後前往派出所報案，警方依據路口監視器畫面，隨即找到這名陌生男子，這名男子稱只是問路，沒有不軌意圖，因男子未觸法，警方僅能口頭告誡要求不得再有此行為。

劉康彥指出據女大學生被跟蹤的感覺，這個陌生男子已先跟蹤另一位女生，直到和她擦身而過才被鎖定。可見，該男子可能是隨機針對獨自夜歸的女生攀談。且該男子問她：「現在幾點？可不可以幫我找住的地方？可不可以讓我跟你走到學校？」但女大學生很機警，完全不理會，直接快速離開，並前往派出所報案。

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警方表示，清大女學生到南門派出所報案，警方當天就調閱路口監視器畫面，發現該男子走在女生後方，但期間未與女學生有任何交談及肢體接觸，而該男子也配合到派出所說明只是單純問路，並無其他不法企圖。經查這名男子的行為未觸法，警方已當塲告誡不得再有此行為。

警方也提醒，不管男性或女性，若夜間外出最好結伴同行，若有陌生男子搭訕，可撥打110，警方會立即到場提供協助，並加強該處巡邏及守望勤務。

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