搭訕過頭！跟蹤OL、住家盯梢稱「妳好漂亮」 痴情男判拘役18天

北市男子有意追求女上班族，竟4度跟蹤、住家盯梢，稱「妳好漂亮」，被害人嚇得報警，高等法院依跟蹤騷擾罪判拘役18天，可易科罰金18000元定讞。（記者楊國文攝）

2024/02/17 19:02

〔記者楊國文／台北報導〕北市白姓男子前年10月初在一名女上班族住處附近看見她，驚為天人，立即上前表示「妳好漂亮」，並索取通訊軟體帳號，但被拒，白男有意追求，自此3度展開跟蹤、盯梢等騷擾行動；無論她和閨密在餐廳吃飯、或返家亦發現白男在住家樓下徘徊、等候，她受驚立即報警。白男應訊坦承4度搭訕，但否認犯罪，高等法院認定白男對被害人跟騷、糾纏不清，已造成她不安、恐懼，影響其生活，依跟蹤騷擾罪判拘役18天，可易科罰金定讞。

判決指出，身高近170公分的白男，前年10月初某日，在被害女子於北市中正區住家附近的路上和她擦肩而過，被她深深吸引，有意追求，立即追上前向她表示「妳好漂亮」，並她索取通訊軟體IG帳號，但被她拒絕。

請繼續往下閱讀...

白男不死心，疑似對被害女子展開跟蹤、尾隨、盯梢等行動，同年10月31日晚上11時30分，白男見被害人和2位女性友人在公館一處餐廳吃宵夜，竟進入店內向她詢問「可否給我加LINE…」，又遭被害人嚴詞拒絕。白男見碰釘子，立即轉身離開該餐廰，而在外觀察、徘徊一陣子後才離去。

同年11月2日晚上10時，白男守候在被害人住處附近，果然又見到被害人，立即上前詢問「能不能加……」，她未等自男說完，立刻拒絕。

隔天下午4時20分，被害人返家時，老遠就看見白男在她的住處樓下徘徊等待她，她感到害怕，立即轉身快跑報警提告。

白男坦承對被害人搭訕，但否認持續騷擾她，還辯稱是公館那家餐廳的常客，當天進入餐廳不是找被害人，或騷擾她。

高等法院勘驗被害人遭白男跟蹤、守候騷擾的相關地點監視器，認定白男雖有意追求被害人，但遭拒絕後，卻以跟蹤、盯梢、守候、尾隨等跟蹤騷擾行，造成她恐懼、不安，已明顯觸法，惟考量自男手段尚稱平和，及大學畢業等智識程度，依跟蹤騷擾罪判拘役18天，可易科罰金18000元，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法