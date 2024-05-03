檢察官追愛涉犯跟蹤騷擾防制法 雲檢起訴自家人

雲林地檢署魏姓檢察官為追愛涉犯跟縱騷擾防制法，雲林地檢署偵查終結起訴魏某。（記者黃淑莉攝）

2024/05/03 14:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署1名魏姓男檢察官疑似為追求署內1名女書記官，從2022年起假借各種理由贈送禮物接近女書記官與其攀談，女書記官不堪其擾提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾防制告訴；雲林地檢署召開性騷擾申訴調查會議確定性騷成立，另違反跟蹤騷擾防制法部分，地檢署偵查終結在4月29日依跟縱騷擾罪嫌起訴。

據指出，魏檢為追求該名女書記官，從2022年多次藉由送小禮物給女方，為了避免在辦公室相遇尷尬，女書記官剛開始收下後分享給同事，但因次數太頻繁，覺得有壓力找各種理由婉拒，但魏某仍不死心，多次藉故接近女方。

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雲林地檢署偵辦後，今天發布新聞稿指出，魏姓檢察官在女書記官到雲檢任職後，對其有好感進而追求，假借各種理由贈送物品給她，藉故接近攀談，令女書記官甚為困擾，女方配署的檢察官察覺有異，確定女方無意與魏某交往，口頭告知魏某不要再接近女書記官。

雲檢表示，魏某不聽勸告，竟從2023年6月起至今年1月間，反覆、持續在上班前到辦公室差勤機器刷卡處堵人，或在地檢署內跟蹤、尾隨騷擾，甚至一再以LINE傳送訊息，造成女書記官心生畏懼，生活日常受影響。

雲林地檢署檢察長戴文亮獲悉這件事，對魏某提出告誡，要他不要接近女方，並要同仁依據性別平等工作法等規定立案調查，也對女書記官進行關懷協助措施。

雲檢表示，女書記官在今年2月對魏某提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾的刑事告訴，雲檢成立性騷擾申訴處理調查小組，在4月12日完成調查，提山書面調查報告，並在4月23日召開性騷擾申訴調查會議，做出性騷擾申訴成立決議；刑事部分，偵查終結，依違反跟蹤騷擾防制法跟蹤騷擾行為罪嫌起訴。

雲檢表示，根據法官法規定將在本月6日召開檢察官職務評定委員會，針對魏某後續行政懲處進行審議。

據指出，魏姓檢察官2008年8月分發至雲林地檢署迄今，負責公訴業務，為人憨厚、內歛，工作認真，因不善與人交談且認知感與一般人有落差，至今沒談過戀愛，但曾在2018年與女主播出遊引起關注，事件發生後主動提出調動到他處。

女書記官在2021年3月到雲林地檢署，負責紀錄業務工作，長相清秀可愛。

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