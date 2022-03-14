竹東民宅殺婦命案 嫌疑人抓到了

新竹縣竹東鎮一處提供打麻將的民宅驚傳凶殺命案。（記者廖雪茹翻攝）

2022/03/14 18:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮昨天（13日）驚傳凶殺命案，60歲彭姓男子疑似因財務糾紛，於民宅持刀砍傷60歲彭姓婦人的頭部，造成彭婦臉和頸部慘中3刀送醫不治，警方全力追緝，今天下午5點許在竹東車站前發現彭男，隨即呼叫警方支援將他堵在賣場內緝捕到案，全案正積極了解殺人動機。

警方初步調查，彭嫌和彭婦疑似在麻將場認識，一群人常在竹東鎮長青路巷弄裡的一處民宅聊天、打牌，彼此可能曾發生財務糾紛，讓彭嫌懷恨在心；昨天下午約5點，彭嫌得知彭婦也在該處民宅，身著紅色上衣，手提一只疑似裝有殺豬用的剁骨刀的袋子走進民宅後，隨即拿出刀子朝彭婦正面猛力砍去，彭婦負傷躲進廁所反鎖，在場另有3人當場嚇壞了！

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逞兇過程，邱婦上前勸架，遭彭嫌劃傷頭皮。彭婦的頭部遭砍3刀，左臉1刀，以及左後頸2刀致命傷，緊急送醫搶救，迄當天晚間約6點40分仍因失血過多，宣告急救無效死亡。邱婦自行上救護車就醫治療，目前沒有生命危險。

附近鄰居說，這處民宅轉租好幾手，目前提供打牌場所，常有人進進出出很複雜，但不清楚發生了什麼事。

據了解，彭嫌有竊盜等多項前科，2年前出獄後，居無定所，也沒有工作，身上幾無分文，常到麻將場等地蹭飯吃，或是向友人借錢。

凶殺命案現場地上血跡斑斑。（記者廖雪茹翻攝）

彭男逞凶後疑似提著裝有兇器的袋子徒步逃逸。（記者廖雪茹翻攝）

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