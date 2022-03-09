莾男不滿被說「愛發酒瘋」刺死友 喊賠無作為二審加重改判14年

新北男子周敬謙懷疑徐姓友人背後說他壞話，心生不滿，趁徐男要騎機車下班之際，涉嫌持削肉刀狂刺徐男胸部等處4刀，行兇後帶刀自首。（資料照）

2022/03/09 14:48

〔記者楊國文／台北報導〕新北男子周敬謙懷疑徐姓友人背後說他「愛發酒瘋」、「酒空」等壞話，心生不滿，趁徐男要騎機車下班之際，涉嫌持削肉刀狂刺徐男胸部等處4刀，行兇後帶刀自首，徐男送醫不治。新北地院考量周符合自首減刑條件判刑13年徒刑；上訴後，高等法院認定周僅因懷疑徐男說他壞話，竟預謀當街殺人，嚴重影響治安，雖表示願賠償卻無任何作為，一審判刑過輕，今加重改判14年徒刑。

44歲的周敬謙（在押）任職新莊區1家塑膠工廠，徐男在工廠對面經營橡膠公司，曾在某次餐會上結識。判決指出，周男從朋友那裡得知，徐男曾在背後說他壞話，指他是「酒空（台語，指喝酒到傻）」、「愛發酒瘋」等壞話，懷恨在心。

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前年11月16日下午4時，周男在塑膠工廠門口埋伏，當徐男下班準備騎機車離開，周男衝上前揮拳痛毆徐男導致他人車倒地，徐男驚訝大喊「我們又不認識！」

周男卻不停手，接著從機車取出削肉刀朝徐男下巴、右胸各刺一刀、左上臂刺殺2刀、切斷大動脈噴血，徐男傷重倒在血泊中。

周男見徐男倒地流血無法起身，未予搭救，逕自騎機車帶刀向新莊警分局自首「我殺人了！」此時，徐男被員工發現倒地全身是血，趕緊把他送醫仍不治。

周男認罪，辯稱與徐男僅有點頭之交，曾聽說徐男跟別人說他是「酒空」、「愛發酒瘋」，相當氣憤，事發當天打算教訓徐男，但徐男卻說不認識他，讓他情緒失控，才會刺殺他洩恨。

檢方偵查時，將周男送交鑑定認為，周雖長期酗酒，酒精中毒會有幻聽，但行兇時沒喝酒，到案能清楚敘述過程，並無心神喪失或精神耗弱情形，將他依殺人罪起訴。

新北地院認定周男符合自首減刑條件，判他13年徒刑、褫奪公權7年。檢方、周男均不服判決提起上訴，周男表示相當後悔及願意賠償被害家屬，希望進入修復式司法程序。

高等法院審理認為，周男案發至今對被家屬沒有賠償作為，加上家屬難以撫平傷痛，未能進行修復式司法程序，考量周男當街蓄意殺人，嚴重影響治安，也未賠償被害人，一審判刑13年過輕，今加重改判為14年徒刑、褫奪公權7年。可上訴。

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