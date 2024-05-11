佯裝型男假約網友真行竊 竊卡盜刷逾50人受害

身材魁梧健碩的46歲黃姓男子和男網友相約見面。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/11 10:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕身材魁梧健碩的46歲黃姓男子，在網路交友平台上，以衣著光鮮亮麗的社會精英人士形象出現，藉以認識「同級數」男女網友並邀約餐敘，屆時再伺機偷盜走對方身份證件、信用卡或金融卡大肆盜刷。台北市刑警大隊肅竊組循線逮獲黃男，初步調查受害者高達逾50人，不法獲利逾80萬元。全案現仍擴大偵辦中。

北市刑大肅竊組是根據多名被害人報案，經匯整全國各類似相同案件過濾，發現均是同一犯嫌所為，且被害人均是某特定網路APP交友軟體所認識的網友，再調閱監視器及盜刷紀錄比對，逐步鎖定黃姓男子涉嫌。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，黃嫌因沉迷網路賭博而失業，再加上染上毒癮開銷大，於是開始在手機交友APP裡，秀出自己肌肉線條身材的照片，謊稱自己是社會高端精英，平日出差都住宿在高級商旅、飯店，藉此吸引和過濾出他認為有財力的男女網友上鉤。

黃嫌一旦鎖定對象，便以美食或聊天邀約對方到他以竊得證件臨時租賃的高級飯店或商旅聊天約會，隨後趁對方上廁所或盥洗時，竊取網友皮夾內的信用卡或手機sim卡等財物，待不知情的對方離開後，便立即逃逸和封鎖對方。

北市刑大查出黃嫌多年前即因以同手法持續犯案，早為地檢發布通緝。他為躲避查緝，沿著台北、台中、台南流竄，再至高雄躲藏，平時以竊得的信用卡和被害人證件，登記入住高級飯店，造成警方查緝困難。

警方經連月向各飯店查訪、埋伏，日前終於循線在高雄市前金區將黃嫌拘捕到案，並在對方身上查扣毒品安非他命及數十張被害人遭竊的證件、信用卡等大量贓證物。

警方初步調查，全案目前可勾稽出的受害者已高達50餘人，盜刷不法所得80萬餘元。黃嫌犯罪所得都被他拿去享用美食、住宿及購買遊戲點數使用。全案先依竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦，另再擴大清查有無其他被害人中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲被害人證件和信用卡等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

身材魁梧健碩的黃嫌被警方移送偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法