毒品交易糾紛撂人砍死藥頭 主嫌判刑13年

涉殺死藥頭朱寶寅（中）判刑13年。（資料照）

2022/03/09 12:39

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區前年10月5日凌晨發生械鬥命案，30歲林姓藥頭被刀刺破心臟慘死，台北地檢署追查起因為毒品交易糾紛，死者是藥頭，檢方起訴幫派份子朱寶寅等10人，台北地院今宣判，將22歲主嫌朱寶寅依殺人罪判刑13年，其餘9人則依傷害致死罪各判刑7年4月至8年10月不等徒刑。可上訴。

北檢調查，2020年9月，朱寶寅透過通訊軟體向蘇姓男子以29萬元購買200公克大麻，雙方約定見面交易，朱兩度爽約，引發蘇男的上游藥頭林男不滿，要求蘇查明朱的身分，蘇前往朱的住處，但朱不在家，蘇傳送朱家住處外的照片給朱，要求朱儘速出面給個交代。

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朱寶寅認為對方來者不善，也擔心遭報復，遂與胞弟朱寶辰謀議以交易為餌，約對方至萬華區的水門談判，同年10月4日，朱寶寅先傳送3疊千元鈔照片給蘇男，謊稱已備妥現金準備交易，雙方約定隔天凌晨在長順街水門交易，朱弟怕有危險，撂了8名友人一同前往。

朱寶寅到場後，放了20萬元在廢棄車道內石桌旁，其他人則埋伏在一旁的草叢，確認林男是大麻貨主後，朱寶寅等人即一擁而上，徒手或持棍棒攻擊林男等人，鬥毆過程中，朱寶寅拿出彈簧刀，朝林男的胸、腹、腰等部位猛刺10多刀，林男傷重倒地，眾人鳥獸散逃逸，林男送醫搶救仍不治。

庭訊時，朱寶寅辯稱，高中同學蘇男欠他4000元，他約對方碰面討債，但蘇男卻找林男等人到場，才爆發口角衝突，林男持刀攻擊他，他奪刀自保並刺向對方，只是想教訓對方，沒有殺人犯意。北檢去年1月依殺人等罪起訴朱寶寅等10人。

案經北院審理1年多，今依殺人罪將朱寶寅判刑13年，其胞弟朱寶辰、戴有、陳弘祥、魏丞昊依傷害致死罪判刑8年10月，同夥的盧、蔡、黃、張、林姓5男也依傷害致死罪各判7年4月，可上訴。被重判的5人目前仍在羈押中。

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