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    砍死57歲牙醫再自殘 28歲恐怖小三被羈押

    曾女到呂男家興師問罪，引發命案。（資料照，記者翻攝）

    曾女到呂男家興師問罪，引發命案。（資料照，記者翻攝）

    2022/03/05 10:25

    〔記者吳政峰／台北報導〕28歲護理師曾連容甘願當小三，與57歲的已婚呂姓牙醫師交往，但她不滿每年過年呂男都陪老婆，讓她獨自一人，1日間突然情緒爆發，前往呂男位於台北的住處理論，並持菜刀砍死他。案發後曾女自殘被捕，4日出院，台北地院認為她有逃亡之虞，裁定羈押。

    北院指出，曾連容否認有殺人犯意，但依據多名證人證述、偵查卷內相關證據資料，足認她涉犯上開本刑5年以上的殺人重罪且嫌疑重大。

    北院認為，曾女對於本案行的兇動機與犯罪經過情形等事實，供述內容有避重就輕、前後不一情況，這些疑點攸關她屬於預謀殺害被害人、臨時突發起意、或者無殺人犯意等因素，與犯行的犯罪事實認定、日後量刑考量等具有重要關聯性。

    本院表示，脫免罪責、不甘受罰是基本人性，曾女為了規避或減輕自己可能擔負的重罪刑責，有可能會逃亡、湮滅與被告本案犯行有關或檢警尚未發覺的不利證據，有事實及相當理由足認曾女有逃亡、湮滅證據之虞。

    綜上，北院考量曾女所涉罪嫌為重罪，且涉嫌持刀砍殺被害人，並造成被害人死亡，情節重大，經依比例原則斟酌犯罪情節與死亡結果，並為兼顧國家刑事司法權有效行使目的，在目前偵查階段，若僅以限制住居、責付或以不相當的低額具保，實難對曾女形成心理上的拘束力，難避免她逃亡、滅證，故裁定羈押。

    曾連容曾擔任呂男的助理，兩人因而結識並發展為男女朋友。曾女不滿每逢春節，呂只陪妻小返鄉度假，放她隻身一人，1月間持菜刀前往其住家理論，雙方爆發口角，音量大到鄰居報案、呂妻出門查看，曾女被激怒，竟朝呂男的胸部砍殺，再自砍手、頸部，兩人雙雙倒地，送醫急救後，呂男傷重傷亡，曾女撿回一命，4日出院接受偵訊。

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