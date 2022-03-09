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    首頁　>　社會

    債主夥友上門討3萬 欠錢男捅死人逃逸躲賓館被逮

    陳嫌遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    陳嫌遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/09 12:04

    〔記者徐聖倫／新北報導〕44歲陳姓男子向同為陳姓的46歲債主借3萬元，債主陳男遲遲討不回，昨晚間陳男帶了5名同夥前往討債，不料雙方一見面就開罵，欠錢的陳嫌直接拿出預藏的小武士刀往陳男的楊姓同夥狠刺一刀，直插入左邊鎖骨下方當場斃命，眾人嚇到鳥獸散，陳嫌也在女友協助下逃往基隆，最終遭警方逮捕。

    據了解，陳嫌向陳男借3萬已有月餘，陳男屢屢要債總被躲避，實在是氣不過，昨晚間8時許，陳男撂了5名同夥前往陳嫌於泰山區新北大道七段某公寓2樓住處要債，而陳嫌早有準備，陳男等人上樓對著陳嫌就開罵，陳嫌也不囉嗦直接拿出預藏的小武士刀往陳男身旁的楊男身上狠刺，40公分刀刃戳進體內，楊男當場慘死。

    陳男等人見狀嚇得半死，眾人鳥獸散，而陳嫌則聯繫女朋友林姓女子，林女騎機車前來載著陳嫌至基隆仁愛區躲藏。警方獲報趕抵，即刻著手進行蒐證，並調閱相關監視器，鎖定陳嫌藏身處。今上午5時許前往基隆市仁愛區的賓館，順利逮獲陳嫌與林女，並在林女身上搜出安非他命22公克。

    據悉，陳嫌在被警方逮捕時，還在搜尋高鐵南下車次，警方幸好在他逃跑前就將他逮捕。偵訊時，陳嫌供稱是為了買機車所以向陳男相借3萬元，但警方高度懷疑是毒品買賣糾紛，對此警方仍要持續釐清。訊後，警方依殺人罪嫌將陳嫌送法辦，另林女則依毒品罪嫌送辦。

    警方查扣做案用小武士刀。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣做案用小武士刀。（記者徐聖倫翻攝）

    警方前往基隆市仁愛區某賓館逮人。（記者徐聖倫翻攝）

    警方前往基隆市仁愛區某賓館逮人。（記者徐聖倫翻攝）

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