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    男買毒2度放鳥還撂人捅死藥頭 檢起訴10人

    在押的朱寶寅（中）依涉犯殺人罪被訴，明將移審台北地院。（資料照）

    在押的朱寶寅（中）依涉犯殺人罪被訴，明將移審台北地院。（資料照）

    2021/01/11 10:41

    〔記者陳慰慈／台北報導〕台北市萬華區去年10月5日凌晨發生械鬥命案，30歲林姓藥頭被刀刺破心臟慘死，一度傳出是竹聯幫內鬨，但台北地檢署追查發現起因是毒品交易糾紛，今依涉犯殺人罪、傷害致死、聚眾鬥毆致人於死等罪起訴22歲主嫌朱寶寅兄弟及幫眾共10人。

    起訴指出，去年9月，朱寶寅透過通訊軟體向蘇男以29萬元購買200公克大麻，雙方約定見面交易，朱卻兩次爽約，致使蘇男的大麻供貨上游林姓藥頭不滿，要求蘇查明朱身分，後蘇找到朱住處，因朱不在家，蘇因此傳送其住處照片，要求朱儘速出面給交代。

    朱寶寅自知理虧，認為對方來者不善，遂將此事告知朱弟，兩人謀議以交易為餌，約對方到台北市萬華區水門談判，去年10月4日，朱寶寅先傳送3疊千元新台幣照片給蘇男，謊稱已備妥現金準備交易，雙方約定隔天凌晨在長順街水門交易，朱弟怕有危險，還撂了8名友人一同前往。

    朱寶寅到場後放了20萬元在廢棄車道內石桌旁，其他人則埋伏在一旁草叢，確認林男是大麻貨主後，朱寶寅等人一擁而上徒手或持球棒攻擊林男等人，鬥毆過程中，朱寶寅拿出彈簧刀朝林男胸、腹、腰等部位猛刺10多刀，見林男傷重倒地，眾人隨即鳥獸散逃逸，林男送醫搶救仍不治。

    庭訊時，朱寶寅辯稱，蘇男是他高中同校同學，欠他4千元不還，他約對方碰面想討回債務，未料蘇男找來林姓同夥等人到場，雙方爆發口角衝突，林男持刀攻擊他，他為自保奪下林男的刀子，並刺向對方，強調只是想教訓對方，沒有殺人犯意，但辯詞不被檢方採信。

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