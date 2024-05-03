台東市場鴛鴦大盜落網 夫安慰妻「監獄伙食不錯」

台東警方日前逮捕一對鴛鴦大盜，每次多由女嫌下手行竊。（警方提供）

2024/05/03 15:21

〔記者劉人瑋／台東報導〕4月份台東地區陸續發生民眾店家、車內財物及市場多家攤位財物遭竊，嚴重影響市場攤販生計，1日持拘票將涉案鴛鴦大盜及一名把風共犯悉數逮捕，下手的李姓女嫌從被捕到入地院時嚎啕大哭，宣稱身上痼疾此時爆發，其夫甚至安慰「監獄伙食不錯」，還請託獄方「好好照顧我老婆（女友），她第一次被關」顯見感情深厚。

犯案3人收押入監雖讓攤商鬆了一口氣，卻不免擔心其刑期不長，不久恐又再相見。警方起出3支手機、1台平板、手提包及黃金飾品盒等贓證物一批，一舉破獲9件竊盜案，全案依加重竊盜移請地檢署偵辦，其中李姓及楊姓犯嫌法院裁定羈押，將持續擴大偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方表示，獲報即組成專案小組積極偵辦，經調閱數百支監視器影像比對分析並以車追人，發現李姓女子等3人涉嫌重大，即將相關事證彙整報請臺灣臺東地方檢察署林靖蓉檢察官指揮偵辦核發拘票，並向臺東地方法院聲請搜索票獲准，復於5月1日持拘票緝獲李女、楊男情侶檔，及另名偶爾擔任把風的王男，法院以覊押理由為有事實足認有反覆實施同一竊盜犯罪之虞。

被捕的楊嫌已進出監所多次，自然毫不慌亂，但女友李嫌則是嚎啕大哭，在警方和地檢時皆宣稱自己頭痛、有腦瘤，但警方帶其看病卻不會掛號，還是警方為其掛號，但結果依然查不出病況，李嫌在拘留室爆哭直罵司法人員不重人權，但檢警私下詢問男友有關其健康時，楊嫌直言「她很健康啊！」接著被問到「但她說她有腦瘤」，楊嫌則沈默不語，雙方默契似乎仍待培養。

過程中也發生一段插曲，楊嫌見女友情緒激動，不斷安撫「監獄伙食還不錯，不要怕」，入監時還請託「主欸（主管，對管理員敬稱），麻煩照顧，她第一次被關」，顯見感情深厚。

警方在犯案現場附近300公尺處的草叢取出贓物，然現金已花光殆盡。（警方提供）

警方在犯案現場附近300公尺處的草叢取出贓物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法