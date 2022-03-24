母尋短害死女兒自己獲救 被判12年徒刑

陳女餵食女兒摻有安眠藥的草莓醬再輕生，害女兒身亡，自己則獲救，士院今依殺人罪判她12年徒刑。（資料照）

2022/03/24 19:48

〔記者溫于德／台北報導〕陳女因與同姓伴侶感情不睦，又逢前夫想把2歲女兒帶走，導致長期精神狀況不穩，去年4月間竟餵女兒吃下摻有安眠藥的草莓果醬，自己也於房內尋短，導致女兒身亡，但她經人送醫獲救。士林地院審結，認定她剝奪女兒的年輕生命，但考量她的生長背景並不順遂，今依殺人罪判刑12年；可上訴。

判決指，去年4月11日凌晨，陳女餵食女兒吃下摻藥的草莓果醬，待女兒睡著後緊閉門窗並尋短，自己也服用安眠藥躺在地板，最終導致女兒死亡，她則被下午返家的同性伴侶送醫急救，撿回一命。

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士院認為，陳女不願留下女兒獨活，將摻有藥物的果醬餵食女兒，希望女兒睡著後一方面不會醒來，另一方面也不會感到痛苦，另她也與女兒換穿親子裝，盼能共赴黃泉，顯見她確實想殺害女兒。

士院指出，陳女無視還有前夫等人可以照顧女兒，隨意決定女兒生死，剝奪人生正要起步且無自殺決意的女兒年輕生命，導致女兒無法展開屬於自己的璀璨人生，但考量她的生長背景並不順遂，自己也有尋死念頭，與一般為情、為財或單純因仇恨而殺人的犯行有別，依殺人罪判刑12年。

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