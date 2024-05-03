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被控涉詐欺潛逃海外 貴婦奈奈男友母親自願被遣返回台原因曝

「貴婦奈奈」男友黃博健的母親黃林麗真（中）。（記者溫于德攝）

「貴婦奈奈」男友黃博健的母親黃林麗真（中）。（記者溫于德攝）

2024/05/03 14:14

〔記者溫于德／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」男友黃博健的母親黃林麗真雖未涉入「杏立博全」10億吸金案，卻另因涉詐欺案潛逃國外，故被士林地檢署發布通緝，今天清晨黃林麗真選在母親節前，自願被押解回來並送回士檢歸案，隨後被命限制出境、出海，她離開士檢前眼眶泛紅地說，她的母親高齡90多歲，還有失智傾向，所以她決定不要繼續留在加拿大，返台陪伴母親。

據悉，黃林麗真今從加拿大返台僅隨身帶一個行李箱，但未隨身攜帶現金。

黃林麗真之所以在士檢被提告，據悉是因為她身為佛教團體成員，13年前向陳男聲稱要為佛教團體接班上師在台建造住處而需資金，先從陳男借得400萬元，再要求把這筆錢匯到另一個兒子黃博鴻的帳戶內。但陳男多年後才得知這筆錢被挪為他用，控告黃林麗真與黃博鴻刑法詐欺罪。

黃博鴻到案承認用400萬進行個人投資，並解釋，當時母親跟他說這筆錢建廟基金先匯進他的帳戶，但不會立刻用到，他便找陳男商量，詢問錢可否先借他進行投資，陳男回稱只要付利息就好，他便開立支票給陳男，並已兌現其中4張利息支票。

黃博鴻也解釋，他已陸續還陳男235萬元，陳男卻以年息6%計息，指他還欠328萬元，他無法接受才沒有繼續還錢；後來陳男向法院聲請支付命令，經兩人調解，以170萬元達成和解。

士檢偵結指黃博鴻挨告部份屬民事糾紛，對他處分不起訴，然同案被告黃林麗真卻屢傳不到，且黃林麗真若真為蓋廟而借款，大可要陳男將錢直接匯進黃林麗真或佛教團體的帳戶，為何要匯進與佛教團體關係不深的黃博鴻所有帳戶。

士檢考量黃林麗真先前已逃亡國外，決定對她發布通緝。但她今天清晨已被押解回台，並送返士檢歸案，經檢察官近1小時的庭訊，命她限制出境、出海。

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