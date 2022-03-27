婦深夜OHCA救回一命 登門謝消防員和救護車捐贈人

簡姓婦人（右2）被草屯消防分隊隊員林士傑（右1）和簡旭星（左1）救回一命，27日利用週日休假日，也請捐救護車的廣隆光電科技公司董事長李耀銘（中）到消防分隊，向其獻花致謝。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/27 18:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮63歲簡姓婦人坐著突然失去意識，呼吸心跳停止，草屯消防分隊救護隊員林士傑和簡旭星以插管、電擊和不停歇的CPR，救回婦人一命，而前幾天出院的婦人十分感謝消防隊員的救命之恩，一併感謝捐救護車給消防分隊的廣隆光電公司董事長李耀銘，今天一家人到消防分隊獻花，向兩名救護隊員及李耀銘致謝，簡姓婦人說：「救護隊員和救護車都是她的救命恩人，出院後一定要當面致謝！」。

這位63歲簡姓婦人是在本月3日晚間近10點半，坐在客廳沙發上突然就失去意識，及心跳和和呼吸停止，即呈現OHCA，家人緊急打119，草屯消防分隊隊員林士傑和簡旭星趕到，經由插管、電擊、做CPR，在搬運擔架上救護車及送醫途中，CPR都不間斷，到醫院已恢復呼吸心跳，救回簡婦一命。而她經醫院檢查是心肌梗塞有施作手術，住院多日後在23日康復出院。

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簡姓婦人和家人十分感謝消防隊員的救命之恩，前兩天已先送蛋糕給草屯消防分隊，感謝該分隊讓她重生，今天再利用假日邀請捐救護車給草屯消防分隊的廣隆光電科技公司董事長李耀銘到分隊，向其獻花道謝，簡姓婦人說，為她急救的消防分隊，及載運她到醫院的救護車都是救命恩人，因此都要一併致謝。

全程以自動心肺復甦機為簡婦做CPR的隊員林士傑表示，簡姓婦人深夜OHCA時是坐在沙發上，該姿勢會阻塞呼吸道，因此他和簡旭星一到場，就將她抬到地面平躺，這樣才能讓呼吸道暢通，做CPR才有效。若民眾發現家人有同樣的情況，除將OHCA的家人平躺外，也可壓其額頭抬下顎，幫助呼吸道暢通，接著再為該患者做CPR。

草屯消防分隊今天也由兩位鳳凰志工示範民眾版的CPR，省略量測脈膊，也加入使用AED傻瓜電擊器，隊員梁文俊說，現在很多公共場所都有AED，若大家能學會民眾版CPR，就能在救護人員抵達現場前先救命。

簡姓婦人（右3）和先生（左3）、兒子（右2），到草屯消防分隊向救命的隊員林士傑（右1）、簡旭星（左1），及捐救護車的廣隆光電董事長李耀銘（左2）致謝。（記者陳鳳麗攝）

草屯消防分隊隊員林士傑，在救護車上持續以自動心肺復甦機為簡姓婦人做CPR。（記者陳鳳麗翻攝）

草屯消防分隊鳳凰志工示範民眾版CPR，教民眾將AED和CPR結合使用。（記者陳鳳麗攝）

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