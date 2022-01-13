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    完成亡妻遺願 他捐300萬救護車回饋蘆竹

    新式救護車車身的「巴騰堡格紋」設計在光線照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度。（記者魏瑾筠攝）

    新式救護車車身的「巴騰堡格紋」設計在光線照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度。（記者魏瑾筠攝）

    2022/01/13 19:06

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕家住桃園市蘆竹區的市民曾文德，因夫人周阿桃生前曾多次搭乘桃園市政府消防局第3大隊蘆竹分隊的救護車就醫，並留下遺願希望可以捐贈救護車，今天其完成亡妻遺願，捐出一輛要價300萬元、配置先進救護設備的高性能救護車，由桃園市長鄭文燦出席捐贈儀式受贈，並回贈感謝狀。

    曾任南崁社區發展協會理事長的曾文德表示，他在蘆竹生長，他的夫人更多次受到消防員協助，因此有能力時當然要回饋鄉里，對社會貢獻自身之力。鄭文燦指出，近年蘆竹區人口成長快速，高達16萬8000人，因此在救護能量上也要相應提高，曾文德這次回饋社會的善心播種，會讓更多需要緊急救護服務的蘆竹鄉親得到照顧。

    桃園市因人口增加，救護案件年年增加，據桃園市消防局統計，去年救護案件破10萬7000件再創新高；值得一提的是，桃園市消防局在「2020年到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院人口比率」居六都之冠，且經救護人員努力與死神拔河，去年更成功拯救高達110條OHCA生命，比前年多挽回7條寶貴性命，再破紀錄。

    桃園市消防局副局長龔永信也感謝曾文德以實際行動支持救護工作，幫助更多需要緊急救護服務的蘆竹鄉親，挽救寶貴的性命，並介紹這次捐贈的救護車配置AED等多項執行緊急救護的重要輔具，另，新式救護車的車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；車身的「巴騰堡格紋」設計在光線照射下，也能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升救護人員執行勤務時的安全性。

    新式救護車的車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車。（記者魏瑾筠攝）

    新式救護車的車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車。（記者魏瑾筠攝）

    家住桃園市蘆竹區的市民曾文德（左），今完成亡妻周阿桃遺願，捐出一輛要價300萬元、配置先進救護設備的高性能救護車，由桃園市長鄭文燦（右）出席捐贈儀式受贈。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

    家住桃園市蘆竹區的市民曾文德（左），今完成亡妻周阿桃遺願，捐出一輛要價300萬元、配置先進救護設備的高性能救護車，由桃園市長鄭文燦（右）出席捐贈儀式受贈。（桃園市政府消防局第三大隊提供）

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