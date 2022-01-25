謝消防隊救命之恩 桃園企業家捐310萬「巴騰堡格紋」救護車

桃市消防局長謝呂泉（右5）代表受贈救護車，並回贈華新興實業有限公司負責人楊棟隆（右6）感謝狀。（記者李容萍攝）

2022/01/25 22:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區在地企業─華新興實業有限公司負責人楊棟隆，今（25）日下午捐贈桃園市消防局幼獅分隊1輛造價310萬元的全新救護車，此救護車配置AED、車內配有電動單架，嶄新的外觀包括車頭鏡像「119」字樣及車身採亮眼的巴騰堡格紋設計，可讓用路人從後照鏡更清楚辨識並讓道救護車，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作時更安全。

救護車捐贈典禮則由消防局長謝呂泉代表受贈，並回贈華新興實業有限公司感謝狀；謝呂泉表示，新式救護車亮眼的外觀，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能讓其他用路人維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度。

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值得一提的是，捐贈人楊棟隆提到，去年他曾因心肌梗塞搭乘幼獅分隊的救護車緊急送往醫院救治，撿回一條命，現在身體好了，他懷著感恩的心，捐贈造價310萬元的救護車，期待能造福更多人。

桃園市消防局去年一整年緊急救護出勤輛高達10萬7861件創歷年新高，其中到院前心肺功能停止患者經急救後康復出院且可恢復正常生活的有110人；而防疫期間，消防局同仁不僅擔起繁重的一般救護案件，也肩負了防疫重任，截至去年底為止，共執行COVID-19勤務2538車次，後送2664人，其中確診人數更有1084人之多。

車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能讓其他用路人維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度。 （記者李容萍攝）

嶄新的救護車外觀包括車頭鏡像「119」字樣（此119為鏡子的反向字）。（記者李容萍攝）

桃市消防局長謝呂泉（左）回贈華新興實業有限公司負責人楊棟隆（右）感謝狀。（記者李容萍攝）

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