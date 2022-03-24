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    逆轉！中龍鋼鐵環評變更案 最高行政法院廢棄發回更審

    中龍鋼鐵公司廢棄物遭查獲超量而申請環說書件變更，經台中市政府環保局審核修正通過，但居民及環團不服提起行政訴訟。（資料照）

    中龍鋼鐵公司廢棄物遭查獲超量而申請環說書件變更，經台中市政府環保局審核修正通過，但居民及環團不服提起行政訴訟。（資料照）

    2022/03/24 20:54

    〔記者楊國文／台北報導〕中龍鋼鐵公司廢棄物遭查獲超量而申請環說書件變更，經台中市政府環保局審核修正通過，但居民及環團不服提起行政訴訟，台中高等行政法院判決居民勝訴，上訴後，最高行政法院認定原判決理由不完備、論理法則違背法令，今廢棄判決發回台中高等行政法院更審。

    中龍鋼鐵公司於2008年提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書」，經環保署環境影響評估委員會審查通過後，陸續提出環說書件內容變更，辦理2次環境影響差異分析報告及2次內容變更對照表變更，分別經審核修正通過。

    環保署在2015年3月執行督察業務時，發現中龍鋼鐵總廢棄物量每年為297萬噸，比環評核准的廢棄物總量271萬多噸，約超過近26萬噸，台中市政府要求中龍公司辦理環評。

    中龍公司後來於2016年9月23日提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書（第3次）變更內容對照表」申請環說書件之變更，經台中市環保局組成專案小組審查後，送交台中市府環評委員會106年間審核修正通過。

    不過，當地居民不服台中市府行政處分，經環保團體協助，提起訴願遭駁回後，向台中高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分。

    台中高等行政法院認為，中市府將廢棄物認定為資源物質，且未考慮含水量因素，導致沒發現廢棄物增加量並非少量，已對環境品質維護，有不利影響之虞，卻以法規「對環境影響輕微」為由而通過，處分不當，判決居民勝訴。中龍公司不服，提起上訴，上訴效力及於台中市府環保局。

    最高行政法院認定，原審對於第47次會議所形成方專家判斷，其所踐行的程序是否正當、形成決議是否充分思辨，未予調查認定，也未明未予調查判斷的理由，有判決不備的違法；另外，原審關於廢棄物的認定、含水計算的方式等，如何判斷出對環境影響並非輕微，有調查理由不完備、或論理法則違背法令等情形，因此今將全案廢棄發回台中高等行政法院更審。

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